Министр здравоохранения России признала зависимость страны от импортных лекарств

Предлагается ограничить импорт лекарств, производимых в США





Об этом руководитель российского здравоохранения Вероника Скворцова заявила вчера, 19 апреля во время осмотра выставки российских производителей медицинской техники в Москве.







Предложение об ограничении ввоза ряда лекарственных препаратов вошло в новый законопроект "О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств".







В нем предлагается ограничить импорт лекарств, производимых в США и в некоторых других странах, имеющих аналоги в России. По мнению законодателей, предложивших ограничить ввоз препаратов, из более, чем тысячи лекарств менее ста не имеют аналогов, производимых в России.







С этим законопроектом не согласны многие эксперты. Намечавшееся на 16 апреля обсуждение этого законопроекта было решено отложить до мая.







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