Полеты в невесомости: студентка НГУ участвует в эксперименте Европейского космического агентства

Центр исследования микрогравитации при Свободном университете Брюсселя проводит эксперимент в условиях пониженной гравитации. Он выполняется на борту самолета Airbus A310 ZERO-G во время так называемых параболических полетов, когда самолет летит, чередуя восхождения и спуски с кратковременными перелетами. Каждый из этих маневров, называемых параболами, обеспечивает до 22 секунд пониженной силы тяжести или невесомости.

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Валерий Иванов

Фото nsu.ru

