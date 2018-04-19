Мэрия решила отобрать у арендатора огромный участок на набережной
Новосибирские власти решили забрать у частной компании участок на набережной Оби — там планировалось построить огромную гостиницу.
Мэрия решила забрать участок площадью 11 тысяч квадратных метров на улице Большевистской «для муниципальных нужд», то есть обустройства набережной Оби, сообщается в опубликованном 19 апреля постановлении мэра Анатолия Локтя.
Этот участок ещё в апреле 2013 года арендовала компания ООО «Ривергарден» для строительства гостиницы с автостоянкой, однако через три года частному арендатору пришлось биться за землю в суде.
По информации из документов арбитражного суда НСО, «Ривергарден» пытался перезаключить договор на аренду участка до апреля 2019 года, но ему этого сделать не удалось.
Михайловскую набережную решили серьёзно отремонтировать в 2017 году — в проекте предусмотрели гранитные тротуары, новые фонари, скамейки и необычные растения. На прошлой неделе власти определили подрядчика, который продолжит ремонтировать набережную. Сейчас уже идёт строительство нового колеса обозрения и уборных.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Мария Морсина
Фото из архива НГС