Мэрия решила отобрать у арендатора огромный участок на набережной

На этом участке набережной сначала планировали построить большой гостиничный комплекс

Новосибирские власти решили забрать у частной компании участок на набережной Оби — там планировалось построить огромную гостиницу.







Мэрия решила забрать участок площадью 11 тысяч квадратных метров на улице Большевистской «для муниципальных нужд», то есть обустройства набережной Оби, сообщается в опубликованном 19 апреля постановлении мэра Анатолия Локтя.







Этот участок ещё в апреле 2013 года арендовала компания ООО «Ривергарден» для строительства гостиницы с автостоянкой, однако через три года частному арендатору пришлось биться за землю в суде.







По информации из документов арбитражного суда НСО, «Ривергарден» пытался перезаключить договор на аренду участка до апреля 2019 года, но ему этого сделать не удалось.







Михайловскую набережную решили серьёзно отремонтировать в 2017 году — в проекте предусмотрели гранитные тротуары, новые фонари, скамейки и необычные растения. На прошлой неделе власти определили подрядчика, который продолжит ремонтировать набережную. Сейчас уже идёт строительство нового колеса обозрения и уборных.

