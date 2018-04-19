Мэрия решила отобрать у арендатора огромный участок на набережной

На этом участке набережной сначала планировали построить большой гостиничный комплекс
На этом участке набережной сначала планировали построить большой гостиничный комплекс

Новосибирские власти решили забрать у частной компании участок на набережной Оби — там планировалось построить огромную гостиницу. 


Мэрия решила забрать участок площадью 11 тысяч квадратных метров на улице Большевистской «для муниципальных нужд», то есть обустройства набережной Оби, сообщается в опубликованном 19 апреля постановлении мэра Анатолия Локтя.


Этот участок ещё в апреле 2013 года арендовала компания ООО «Ривергарден» для строительства гостиницы с автостоянкой, однако через три года частному арендатору пришлось биться за землю в суде.


По информации из документов арбитражного суда НСО, «Ривергарден» пытался перезаключить договор на аренду участка до апреля 2019 года, но ему этого сделать не удалось.


Михайловскую набережную решили серьёзно отремонтировать в 2017 году — в проекте предусмотрели гранитные тротуары, новые фонари, скамейки и необычные растения. На прошлой неделе власти определили подрядчика, который продолжит ремонтировать набережную. Сейчас уже идёт строительство нового колеса обозрения и уборных

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