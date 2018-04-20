Начинаем раздеваться: в выходные Новосибирск накроет тёплая погода

В выходные в Новосибирске установится почти летняя температура

Синоптики дали прогноз погоды на последние дни уходящей недели: в воскресенье в Новосибирск придёт 18-градусное тепло.







«По городу у нас без осадков ожидается погода в ближайшие трое суток», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







Согласно прогнозу, уже сегодня днём воздух в Новосибирске прогреется до +9…+11 градусов. В последующие дни потепление продолжится: в конце недели плюсовой будет не только дневная, но уже и ночная температура. В субботу, 21 апреля, ночью ожидается +3…+5 градусов, днём +15…+17 . В воскресенье, 22 апреля, ночью будет +6…+8 градусов, днём +16…+18 .







«Таким образом, в выходные дни будет тепло, <…> сухо, увеличивается вероятность повышенной пожароопасности в лесах», — подытожила Марина Виноградова.





Несколько дней назад в Новосибирске расцвела мать-и-мачеха — прохожие начали замечать первые соцветия в разных районах города.

