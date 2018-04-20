Начинаем раздеваться: в выходные Новосибирск накроет тёплая погода
Синоптики дали прогноз погоды на последние дни уходящей недели: в воскресенье в Новосибирск придёт 18-градусное тепло.
«По городу у нас без осадков ожидается погода в ближайшие трое суток», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Согласно прогнозу, уже сегодня днём воздух в Новосибирске прогреется до
«Таким образом, в выходные дни будет тепло, <…> сухо, увеличивается вероятность повышенной пожароопасности в лесах», — подытожила Марина Виноградова.
Несколько дней назад в Новосибирске расцвела мать-и-мачеха — прохожие начали замечать первые соцветия в разных районах города.
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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой