Бывшую сотрудницу МТС признали виновной в продаже информации о звонках абонентов

Девушка получала по 300–400 рублей за месячную детализацию
Девушка получала по 300–400 рублей за месячную детализацию

Сегодня, 19 апреля, Дзержинский районный суд вынес приговор бывшему менеджеру МТС Марине Необутовой в Новосибирске — она получила условный срок за 24 эпизода разглашения личных данных абонентов.


«Суд назначил ей 2 года и 2 месяца лишения свободы условно», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок.


Марину Необутову осудили по 24 эпизодам ч. 2 ст. 138 УК РФ (Нарушение тайны переписки и телефонных переговоров) и ч. 2 ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения). Бывшей работнице компании также запретили занимать должности инженера группы эксплуатации сетей фиксированного доступа в компаниях сотовых операторов на два года.


Вместе со знакомым и ещё одним бывшим сотрудником МТС Необутова размещала в интернете объявления о продаже списка звонков абонентов по цене от 1200 рублей за период от 20 дней — заработок они делили на троих. Приговоры двум другим участникам схемы уже вынесли в январе 2018 года. 

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