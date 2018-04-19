Бывшую сотрудницу МТС признали виновной в продаже информации о звонках абонентов

Девушка получала по 300–400 рублей за месячную детализацию

Сегодня, 19 апреля, Дзержинский районный суд вынес приговор бывшему менеджеру МТС Марине Необутовой в Новосибирске — она получила условный срок за 24 эпизода разглашения личных данных абонентов.







«Суд назначил ей 2 года и 2 месяца лишения свободы условно», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок.







Марину Необутову осудили по 24 эпизодам ч. 2 ст. 138 УК РФ (Нарушение тайны переписки и телефонных переговоров) и ч. 2 ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения). Бывшей работнице компании также запретили занимать должности инженера группы эксплуатации сетей фиксированного доступа в компаниях сотовых операторов на два года.





Вместе со знакомым и ещё одним бывшим сотрудником МТС Необутова размещала в интернете объявления о продаже списка звонков абонентов по цене от 1200 рублей за период от 20 дней — заработок они делили на троих. Приговоры двум другим участникам схемы уже вынесли в январе 2018 года.