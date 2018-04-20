Мисс и Мистера университета выбрали в полночь: пара отправится в Сочи

Около сотни человек в этом году подали заявку на участие в конкурсе
Около сотни человек в этом году подали заявку на участие в конкурсе

Вчера в лофт-парке «Подземка» 30 человек соревновались за звание «Мисс и Мистер СГУПС». 


Корону победительницы получила 20-летняя студентка 3 курса факультета МЭиП Виктория Ненашева, а кубок достался Удалову Александру, 21-летнему студенту 4-го курса факультета СЖД. Обоим победителям подарили путевку в Сочи.


«В этом году мероприятие было оформлено в стиле космоса, был важен световой рисунок, поэтому мы приняли решение провести мероприятие в «Подземке», к тому же здесь большое пространство», — рассказала корреспонденту НГС одна из организаторов конкурса Ольга Болотина.


Около сотни человек в этом году подали заявку на участие в конкурсе, по итогу жюри отобрали 15 парней и 15 девушек. Учитывались дисциплина, участие в активной жизни университета и умение презентовать себя жюри.


С начала марта студенты готовились к мероприятию, в процессе подготовки между двумя участниками даже завязались романтические отношения.


«Весь финал состоял из четырех этапов, включая общий танец всех конкурсантов, дефиле, рассказ о каждом участнике и два творческих номера — индивидуальный и коллективный. Для последнего участникам было предложено сделать себе костюм на тему космоса и связать свой номер с остальными так, чтобы получился общий сценарий по мотивам сказки "Маленький принц"», — рассказала Болотина.



Корону победительницы получила Виктория Ненашева
Корону победительницы получила Виктория Ненашева


«Впечатления очень яркие, все очень понравилось, эмоции бьют через край, невероятное шоу, которое мне запомнится на долгое время. Я очень волновалась, но выиграть хотелось, процентов на 80 я ожидала этого. Сложнее всего было настроиться, пришлось собрать всю волю в кулак, выступила, как мне кажется, очень достойно», - поделилась Виктория Ненашева.


«Впечатления положительные, в первую очередь, от ребят. Мы очень много времени проводили вместе, сдружились. Что касается победы – изначально я шел и верил в нее. Самым сложным был танец, многие вообще никогда не танцевали, очень помог хореограф. Простым оказалось дефиле, тоже благодаря помощникам», - рассказал Александр корреспонденту НГС.НОВОСТИ.


Кубок достался Удалову Александру
Кубок достался Удалову Александру


Помимо первого места, были выбраны первые и вторые вице-мисс и вице-мистеры. Семь пар наградили званиями в номинациях — «Мисс и Мистер Профсоюз», «Мисс и Мистер Приз зрительских симпатий», «Мисс и Мистер Глобал Рашен Модэлс», «Мисс и Мистер Фитнес», «Мисс и Мистер Улыбка», «Инстамисс и инстамистер», «Мисс и Мистер Космическое перевоплощение». Каждый участник получил ленту финалиста.


В прошлые выходные жительница Новосибирска получила титул «Мисс Шерегеш». Участницам предложили придумать образ и спуститься в нём с горы на сноуборде. 

Прочтений: 315
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено