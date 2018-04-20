Мисс и Мистера университета выбрали в полночь: пара отправится в Сочи

Около сотни человек в этом году подали заявку на участие в конкурсе

Вчера в лофт-парке «Подземка» 30 человек соревновались за звание «Мисс и Мистер СГУПС».







Корону победительницы получила 20-летняя студентка 3 курса факультета МЭиП Виктория Ненашева, а кубок достался Удалову Александру, 21-летнему студенту 4-го курса факультета СЖД. Обоим победителям подарили путевку в Сочи.





«В этом году мероприятие было оформлено в стиле космоса, был важен световой рисунок, поэтому мы приняли решение провести мероприятие в «Подземке», к тому же здесь большое пространство», — рассказала корреспонденту НГС одна из организаторов конкурса Ольга Болотина.





Около сотни человек в этом году подали заявку на участие в конкурсе, по итогу жюри отобрали 15 парней и 15 девушек. Учитывались дисциплина, участие в активной жизни университета и умение презентовать себя жюри.





С начала марта студенты готовились к мероприятию, в процессе подготовки между двумя участниками даже завязались романтические отношения.





«Весь финал состоял из четырех этапов, включая общий танец всех конкурсантов, дефиле, рассказ о каждом участнике и два творческих номера — индивидуальный и коллективный. Для последнего участникам было предложено сделать себе костюм на тему космоса и связать свой номер с остальными так, чтобы получился общий сценарий по мотивам сказки "Маленький принц"», — рассказала Болотина.









Корону победительницы получила Виктория Ненашева





«Впечатления очень яркие, все очень понравилось, эмоции бьют через край, невероятное шоу, которое мне запомнится на долгое время. Я очень волновалась, но выиграть хотелось, процентов на 80 я ожидала этого. Сложнее всего было настроиться, пришлось собрать всю волю в кулак, выступила, как мне кажется, очень достойно», - поделилась Виктория Ненашева.







«Впечатления положительные, в первую очередь, от ребят. Мы очень много времени проводили вместе, сдружились. Что касается победы – изначально я шел и верил в нее. Самым сложным был танец, многие вообще никогда не танцевали, очень помог хореограф. Простым оказалось дефиле, тоже благодаря помощникам», - рассказал Александр корреспонденту НГС.НОВОСТИ.







Кубок достался Удалову Александру





Помимо первого места, были выбраны первые и вторые вице-мисс и вице-мистеры. Семь пар наградили званиями в номинациях — «Мисс и Мистер Профсоюз», «Мисс и Мистер Приз зрительских симпатий», «Мисс и Мистер Глобал Рашен Модэлс», «Мисс и Мистер Фитнес», «Мисс и Мистер Улыбка», «Инстамисс и инстамистер», «Мисс и Мистер Космическое перевоплощение». Каждый участник получил ленту финалиста.







В прошлые выходные жительница Новосибирска получила титул «Мисс Шерегеш». Участницам предложили придумать образ и спуститься в нём с горы на сноуборде.

