Прячь, а то выбросят: жильцов ЖК «Оазис» попросили убрать детские коляски из подъездов

В управляющей компании объяснили просьбу требованиями пожарной безопасности
В управляющей компании объяснили просьбу требованиями пожарной безопасности

Управляющая компания «Зелёный город» попросила жильцов новосибирского ЖК «Оазис» убрать коляски и велосипеды из подъездов и тамбуров — имущество тех, кто не успеет это сделать до 28 апреля, могут выбросить. 


Читатель НГС прислал в редакцию объявление, снятое в одном из домов в «Оазисе», — в нём говорится о запрете хранения велосипедов, колясок, автомобильных шин и других вещей в приквартирных холлах и тамбурах.


«Просим вас до 28.04.2018 убрать указанные вещи, в противном случае в целях пожарной безопасности данные вещи будут утилизированы», — говорится в объявлении. 


В управляющей компании «Зелёный город», которая ослуживает ЖК «Оазис», такую меру объяснили соблюдением правил пожарной безопасности.


Такие объявления появились в подъездах домов ЖК «Оазис»
Такие объявления появились в подъездах домов ЖК «Оазис»


«На сегодняшний день, если жители хотят хранить свои велики, а некоторые колёса выставляют, а некоторые — мопеды с бензином, плюс ещё мебель, — для этого есть квартиры. А если колёса хранить — то дома, на балконе», — сообщил корреспонденту НГС главный инженер УК «Зелёный город» Василий Галюк.


На вопрос, что будет, если жильцы не уложатся в назначенный срок, представитель компании ответил однозначно. «28-го будем оценивать результат и начнём частично выкидывать. Хранить мы ничего не будем», — добавил Василий Галюк.


Весь апрель в Новосибирске проходят масштабные проверки в торговых центрах — поводом для них стала трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унесшая жизни 64 человек, большинство из них — дети. 

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