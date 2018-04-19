Прячь, а то выбросят: жильцов ЖК «Оазис» попросили убрать детские коляски из подъездов

В управляющей компании объяснили просьбу требованиями пожарной безопасности

Управляющая компания «Зелёный город» попросила жильцов новосибирского ЖК «Оазис» убрать коляски и велосипеды из подъездов и тамбуров — имущество тех, кто не успеет это сделать до 28 апреля, могут выбросить.





Читатель НГС прислал в редакцию объявление, снятое в одном из домов в «Оазисе», — в нём говорится о запрете хранения велосипедов, колясок, автомобильных шин и других вещей в приквартирных холлах и тамбурах.





«Просим вас до 28.04.2018 убрать указанные вещи, в противном случае в целях пожарной безопасности данные вещи будут утилизированы», — говорится в объявлении.





В управляющей компании «Зелёный город», которая ослуживает ЖК «Оазис», такую меру объяснили соблюдением правил пожарной безопасности.





Такие объявления появились в подъездах домов ЖК «Оазис»





«На сегодняшний день, если жители хотят хранить свои велики, а некоторые колёса выставляют, а некоторые — мопеды с бензином, плюс ещё мебель, — для этого есть квартиры. А если колёса хранить — то дома, на балконе», — сообщил корреспонденту НГС главный инженер УК «Зелёный город» Василий Галюк.





На вопрос, что будет, если жильцы не уложатся в назначенный срок, представитель компании ответил однозначно. «28-го будем оценивать результат и начнём частично выкидывать. Хранить мы ничего не будем», — добавил Василий Галюк.





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