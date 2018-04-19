Успели за секунду: новосибирские астрономы сняли МКС на фоне Солнца

Издалека МКС напоминает корабль из Space Invaders
Издалека МКС напоминает корабль из Space Invaders

Сегодня, 19 апреля, астрономы новосибирского планетария сфотографировали Международную космическую станцию на фоне диска Солнца. Пролёт станции длился всего секунду, сама съёмка велась в 14:34:50.


Посмотреть на полёт МКС на открытом воздухе собрались несколько юных астрономов из научных студий при Большом новосибирском планетарии. Будущие астрофизики помогали установить и настроить телескоп, организовать просмотр на улице, пока три специалиста сделали фото с помощью специальной камеры в башне-обсерватории.


«Это фото — наш собственный материал для экскурсий и лекций, теперь не нужно брать картинки из интернета. Следующий пролёт МКС будет на фоне Луны, возможно, мы сможем заснять даже лунный рельеф», — рассказал корреспонденту НГС специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.


Сезон астрономических наблюдений на воздухе начался
Сезон астрономических наблюдений на воздухе начался


Астроном рассказал, что планетарий открывает сезон наблюдений за небом на открытом воздухе. Следующая встреча любителей звёздного неба пройдёт 21 апреля возле ТЦ «Маяк» по адресу улица Русская, 1.


Астрономы будут наблюдать пик метеорного потока Лириды, который с 16 апреля проходит в небе над Новосибирском. Лучше всего наблюдать метеориты ближе к полуночи, когда небо темнее всего.

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