Из торгового центра на площади Маркса вывели посетителей

Перед эвакуацией по громкой связи объявили о пожарной тревоге
Перед эвакуацией по громкой связи объявили о пожарной тревоге

Днём 19 апреля из новосибирского торгово-офисного центра «Версаль» эвакуировали посетителей.


Фотографией с места происшествия с редакцией НГС поделился очевидец. 


Получить комментарии о причинах эвакуации корреспонденту НГС оперативно не удалось — телефоны администрации торгово-офисного центра не отвечают. Судя по видео из «Версаля», по громкой связи прозвучало объявление о пожарной тревоге.



16:35

Как пояснила одна из посетительниц торгового центра в переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте», эвакуация началась примерно в 16:00. 


«Из столовки вообще не хотели люди уходить, у всех еда. Но минут через пять стали все закрывать отделы и сваливать», — рассказала девушка.


«Была сработка пожарного извещателя, имеется в виду — ручного пожарного извещателя, который оказался нажатым. Сейчас устанавливаем причину, кто это сделал», — пояснили в администрации торгово-офисного центра, добавив, что посетителей уже запустили в здание.


Сегодня утром по тревоге также эвакуировали бизнес-центр Double Hill при отеле Hilton. Пожарная сирена зазвучала в 10:00, сама эвакуация длилась 15 минут.

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