Фото: двор на Сибиряков-Гвардейцев залило кипятком и окутало паром

Паром заволокло близлежащие магазины
Паром заволокло близлежащие магазины


Днём 19 апреля во дворе дома № 44/5 по улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска прорвало трубу.


Горячей водой залило внутридворовые проезды.


«Это прям возле моего дома произошло, я заметил, когда возвращался домой с учёбы. Не могу сказать, когда началось, но, когда я шёл мимо, всё было в воде и пару», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Артём.


Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу «Сибирской генерирующей компании», которой принадлежит компания «СИБЭКО», чтобы узнать о причинах аварии и предпринятых мерах для её устранения.


Горячая вода хлынула на улицы из прорванной трубы
Горячая вода хлынула на улицы из прорванной трубы


В начале февраля крупная коммунальная авария была на улице Есенина — тогда горячая вода из лопнувшей трубы также затопила двор дома.

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