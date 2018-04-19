Фото: двор на Сибиряков-Гвардейцев залило кипятком и окутало паром
Днём 19 апреля во дворе дома
Горячей водой залило внутридворовые проезды.
«Это прям возле моего дома произошло, я заметил, когда возвращался домой с учёбы. Не могу сказать, когда началось, но, когда я шёл мимо, всё было в воде и пару», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Артём.
Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу «Сибирской генерирующей компании», которой принадлежит компания «СИБЭКО», чтобы узнать о причинах аварии и предпринятых мерах для её устранения.
В начале февраля крупная коммунальная авария была на улице Есенина — тогда горячая вода из лопнувшей трубы также затопила двор дома.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены очевидцем Артёмом