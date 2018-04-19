Три бизнесмена из Новосибирска вошли в рейтинг Forbes

Наталия Филёва оказалась единственной женщиной среди новосибирских бизнесменов в рейтинге Forbes

Журнал Forbes составил новый рейтинг «200 богатейших бизнесменов России», в список вошли три предпринимателя, связанных с Новосибирском и учившихся в вузах города.







На 74-й строчке рейтинга расположился уроженец Новосибирска Виктор Харитонин — председатель совета директоров компании «Отисифарм» и исполнительный директор АО «Фармстандарт» (владелец брендов «Арбидол», «Коделак», «Компливит», «Пенталгин»). По оценке Forbes, состояние Харитонина составляет 1,4 миллиарда долларов. Доходы ему принёс не только фармацевтический бизнес, но и БЦ «Северная башня» в «Москва-Сити».







В октябре 2014 года Харитонин стал совладельцем одной из старейших гоночных трасс Европы — немецкой Нюрбургринг. «Харитонину принадлежит 99% акций комплекса, в который входят трасса, трибуны, боксы, гостиницы, выставочный и концертный залы, картинг, рестораны, кинотеатр», — пишет Forbes.







На 172-е место составители рейтинга поместили уроженку Новосибирска и выпускницу НЭТИ Наталию Филёву, которой принадлежит контрольный пакет акций (82,2%) группы компаний S7. Forbes оценивает состояние Филёвой в 600 миллионов долларов.







По данным издания, в 2017 году авиакомпании группы S7 перевезли больше 14,25 миллиона пассажиров. Кроме того, недавно S7 Group купила плавучий космодром «Морской старт».







На 195-м месте рейтинга расположился предприниматель Егор Кульков — партнёр Виктора Харитонина. Ранее бизнесмены учились на одном курсе НГУ, в 1999-м году стали совладельцами Аресбанка, после вдвоём купили завод «УфаВита». В 2003 году Харитонин и Кульков создали «Фармстандарт» на базе пяти заводов, выкупленных у американской ICN Pharmaceuticals вместе с партнёром Романом Абрамовичем и другими акционерами «Сибнефти». По данным Forbes, состояние Егора Кулькова оценивается в 500 миллионов долларов.







Также в рейтинг Forbes включены ещё несколько предпринимателей, чей бизнес связан с Новосибирском. На 7-й строчке оказался Андрей Мельниченко — председатель совета директоров «Сибирской генерирующей компании», которая недавно купила контрольный пакет акций новосибирского АО «СИБЭКО». Состояние бизнесмена — 15,5 миллиарда долларов.







На 60-й строчке оказался владелец Aeon Corporation Роман Троценко, которому принадлежит половина холдинга «Новапорт» — акционера аэропорта Толмачёво. Его состояние оценено в 1,7 миллиарда долларов.







На 108-й строчке рейтинга — председатель совета директоров группы «Алттек» Дмитрий Босов, который известен новосибирцам как руководитель попечительского совета ХК «Сибирь». Cостояние Босова, по подсчётам Forbes, составляет 950 миллионов долларов. На 178-й строчке рейтинга — бывший владелец новосибирской угольной компании «Белон» Андрей Добров (550 миллионов долларов).







При этом рейтинг покинул гендиректор НПК «Катрен», выпускник НГУ Леонид Конобеев, состояние которого год назад оценивалось в полмиллиарда долларов.

