АВТОВАЗ выпустил новую модель
АВТОВАЗ представил новый седан повышенной проходимости LADA Vesta Cross — его клиренс увеличен до 20,3 см, а кузов получил внедорожный обвес.
«LADA Vesta Cross станет уникальным предложением на рынке, заняв свободную нишу и основав новый сегмент», — уверен исполнительный вице-президент АВТОВАЗа по маркетингу и продажам Ян Птачек. Седан использует те же детали, что и универсал Vesta SW Cross. Автомобиль оснащён 17-дюймовыми колёсными дисками, энергоёмкой подвеской, защитными накладками на порогах, дверях и арках, камерой заднего вида. Предполагается, что автомобиль будет пользоваться спросом в силу качества отечественных дорог.
Цена на автомобиль пока не объявлена, но простая LADA Vesta стоит от
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Дмитрий Косенко
Фото lada.ru