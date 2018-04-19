Яма на Котовского появилась на картах Google — теперь о ней можно писать отзывы

Яма на пересечении улиц Котовского и Геодезической в Ленинском районе Новосибирска появилась на картах Google — пользователи уже оставили о ней пять отзывов.


Яма на Котовского смогла прославиться благодаря своей необычайной живучести
Яма на Котовского смогла прославиться благодаря своей необычайной живучести


Яма на Котовского попала в категорию «туристическая достопримечательность». Как у всякого объекта такого рода, у неё указаны время работы — круглосуточно. В качестве интернет-сайта приведена ссылка на её аккаунт yama_nsk в Twitter. 


Теперь новосибирцы и гости города смогут поделиться впечатлениями о яме со всем миром
Теперь новосибирцы и гости города смогут поделиться впечатлениями о яме со всем миром


Кроме того, теперь пользователи Google могут оставлять о ней свои отзывы и выставлять оценки — от одной до пяти звёзд. На момент публикации таких отзывов было уже пять — все пользователи поставили достопримечательности наивысший балл.


Так яма на Котовского выглядела в 2016 году
Так яма на Котовского выглядела в 2016 году


«Уважаю. самая интересная достопримечательность. к сожалению, иногда её засыпают. если вы попали в такую ситуацию, советую придти дня через 2. Достопримечательность будет на своем месте», — пишет один из пользователей (орфография и пунктуация отзыва сохранена).


Дорожники периодически пытаются уничтожить эту достопримечательность, но она появляется вновь
Дорожники периодически пытаются уничтожить эту достопримечательность, но она появляется вновь


«Хорошее место для бейсджампинга или для плавания в зависимости от погодных условий. Зимой пруд к сожалению необитаем. Рекомендую для семейного отдыха», — отмечает ещё один пользователь, подписавшийся Андреем Машкиным.


«Памятник дорожного строительства Новосибирска, который как феникс воскресает после каждого ремонта», — добавляет пользователь с ником john Spaggens.


Яма на Котовского впервые попала в СМИ в 2016 году, когда новосибирские автомобилисты массово повредили здесь колеса своих машин. В 2016 году у ямы появился аккаунт в Twitter. В 2017 году жители Новосибирска собрались у ямы, чтобы поздравить её с днем рождения. А совсем недавно рядом с ней установили импровизированную мемориальную доску

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