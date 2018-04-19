На проспекте Дзержинского погасли светофоры

Причину сбоя в работе светофора выясняют

Днём 19 апреля на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Красина в Дзержинском районе Новосибирска отключились светофоры.





Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 13:20. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.





«На место уже выехала бригада. Предположительно, в течение часа светофор снова заработает», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, затора на перекрёстке нет, скорость движения автомобилей составляет около 25 км/ч. В целом уровень пробок в городе оценивается в 5 баллов.









Один из последних сбоев в работе светофоров был в конце прошлого года: в утренний час пик пробки собрались из-за сломавшихся светофоров на Северном спуске, Немировича-Данченко и Таймырской.

