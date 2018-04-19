Хороша фазенда к лету: названы пригороды Новосибирска с самыми дешёвыми дачами

Новосибирские дачи за год подешевели в среднем на 5,5% — к такому выводу пришли специалисты N1.RU, изучив варианты дач в продаже.


Самые дорогие дачи продаются в закрытых новых посёлках
Самые дорогие дачи продаются в закрытых новых посёлках


Самые доступные варианты расположены в районе Гусинобродского и Толмачёвского шоссе: здесь можно найти дачу стоимостью около 600 тысяч рублей.


При этом дачи в направлении Бердского шоссе, наоборот, выросли в цене на 25% за год: с 790 тысяч до 1 миллиона рублей за средний объект.


«Цены на дачи в районе Бердского шоссе растут второй год подряд, — прокомментировала руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Территория вблизи Оби и водохранилища в целом популярнее и привлекательнее среди покупателей загородных домов и дач, чем все остальные. Кроме того, за прошедший год число предложений в направлении Бердского шоссе сократилось, а во многих других, наоборот, выросло, что может говорить о более высоком спросе на дачи именно в южном направлении выезда из города».


Одна из самых дорогих дач продаётся в посёлке «Ваганов парк» 
Одна из самых дорогих дач продаётся в посёлке «Ваганов парк» 


При этом самую дорогую дачу эксперты обнаружили в Кубовинском сельсовете, в посёлке «Ваганов парк»: за одноэтажный дом площадью 150 кв. м на участке в 8,5 соток владелец просит 25 миллионов рублей. В объявлении указано, что посёлок окружён сосновым лесом, по его территории протекает река Барлак. В посёлке есть детская и спортивная площадка, на участке проведён газ, а водоснабжение центральное. Сам дом продаётся с ремонтом под ключ и подходит для проживания круглый год: в нём три спальни, два санузла, есть душ, ванная и сауна. При этом владелец готов обменять дачу на другую недвижимость или авто.


Кроме Бердского шоссе дорогие дачи продают в направлении Советского и Ордынского районов: средние цены здесь начинаются от 1 миллиона рублей. При этом аналитики отмечают, что нередко в разделе дач можно встретить дома и коттеджи для круглогодичного проживания.


Эксперты также подчеркивают, что самые интересные для потенциальных покупателей дачи расположены в Коченёвском и Колыванском районах — их просматривают чаще других. Меньше всего пользователи сайта интересуются дачами в Новосибирском районе.


На этой неделе власти объявили о запуске дачных автобусов — они начнут ходить с 21 апреля.

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