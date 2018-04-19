«Она чуть ребёнка не утопила»: новосибирец рассказал, почему сбежал от жены и приставов с сыном

Александр Колесников сказал, что ни от кого не скрывается и живёт с Мишей в Новосибирске

Скрывающий сына от бывшей жены новосибирец Александр Колесников решил вернуть родительские права через Верховный суд, сообщил мужчина корреспонденту НГС. Накануне судебные приставы распространили в СМИ информацию, что мужчина уже несколько лет скрывает мальчика от матери.





Как утверждает Колесников, он ни от кого не скрывается — живет вместе с сыном в Новосибирске, а сейчас отправился в Москву, чтобы подать иск в Верховный суд.





«В прошлом году меня, да, лишили родительских прав. Но лишили так: судимся мы уже года четыре, из этих четырёх лет первую инстанцию всегда выигрываю я, а вторую всегда покупает она и отменяет то решение», — заявил НГС Александр Колесников. Мужчина рассказал, что летом 2017 года он выиграл районный суд, но в ноябре прошлого года судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда лишила его родительских прав.





По словам бывшего супруга, ребёнок в их семье родился, когда Ирине было 19 лет, а ему 20 лет. Девушка, по его словам, плохо справлялась с материнскими обязанности, а вскоре после выписки из роддома ребёнком уже занималась свекровь.





«Она раз чуть ребёнка не утопила, раз чуть не задушила. Это было на второй-третий день, как мы забрали его с роддома. Моя мама первое время жила с нами, чтобы помогать. Я ей сказал: "Забирай его себе". Мы сняли квартиру в соседнем доме, жили в двух разных домах, пока не уехали (в Новосибирск. — Прим. ред.). Я ходил к нему каждый день, она уже больше не появлялась дома. Она его в ванной бросила. Я и мама были дома, мы его еле откачали», — утверждает мужчина.





Колесников уверен, что Ирина хочет вернуть себе ребёнка под влиянием своей матери.





«Я подал в Верховный суд, я не согласен с лишением родительских прав. Недели две назад выслал письма, сейчас поехал лично проконтролировать», — добавил Александр.





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