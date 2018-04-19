Среди пострадавших в страшной аварии под Томском оказался житель Новосибирской области

ДТП произошло на трассе Томск — Новосибирск

Водитель «Газели», которая столкнулась с автомобилем Toyota Camry на трассе Новосибирск — Томск, оказался жителем Новосибирской области — 31-летний мужчина был госпитализирован в больницу с переломами.





ДТП произошло 18 апреля примерно в 19:00 на территории Кемеровской области, на 83-м километре автодороги «Подъезд к Томску».





«По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота", следовавший в сторону Томска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым транспортом», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.







Как пояснили в ведомстве, в ДТП погибли три человека — мужчина и две женщины, пассажиры «Тойоты». Кроме того, в больницу доставлены водитель и три пассажира легкового автомобиля, в том числе 4-летний ребёнок.





Cотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.





В прошлом месяце на 18-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Новосибирск столкнулись седан Ford Focus и грузовик Hyundai — погиб пассажир иномарки.