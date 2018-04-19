Хоть в 3D показывай: новосибирцы восстановили уникальный фильм о городе 1980-х

Фильм о том, каким был Новосибирск 30 лет назад, покажут в эти выходные
Фильм о том, каким был Новосибирск 30 лет назад, покажут в эти выходные

Новосибирцы Станислав Шуберт и Анатолий Антонов отреставрировали тридцатилетний фильм о городе, снятый в 1987 году на Западно-Сибирской студии кинохроники.


«История с реставрацией этого фильма началась, когда на НГС в прошлом году я увидел этот фильм, выложенный кем-то в Сеть в очень плохом качестве. Это была очень "заезженная" плёнка с грязью и царапинами, к тому же с сильно выцветшим цветом. Фильм является уникальным для нашего города тем, что это цветной широкоэкранный фильм, снятый на профессиональную 35-миллиметровую киноплёнку специалистами Западно-Сибирской студии кинохроники. И, пожалуй, последний фильм о нашем городе, запечатлевший его в советскую эпоху. Подумал, что к 125-летию города надо его восстановить и показать горожанам», — рассказал корреспонденту НГС режиссёр Станислав Шуберт.


За помощью в реставрации плёнки он обратился к звукорежиссёру Анатолию Антонову — он около 40 лет проработал на Западно-Сибирской киностудии, а теперь является хранителем киноархива. Антонову удалось найти наиболее сохранившуюся копию фильма.


Реставраторы искали копию фильма с минимальными повреждениями
Реставраторы искали копию фильма с минимальными повреждениями


Анатолий Антонов отсканировал плёнку на специальном аппарате в «Новосибирсккиновидеопрокате» — по словам Шуберта, сейчас это единственное место в Новосибирске, где можно профессионально оцифровать киноплёнку.


Полностью фильм выложат на YouTube после презентации


Полностью фильм покажут в субботу, 21 апреля, в Музее документального кино — на YouTube его выложат только после премьеры. Сегодня Шуберт и Антонов выложили трейлер к фильму, где можно сравнить фрагменты видео до и после реставрации. На показ фильма пригласили участника съёмочной команды звукорежиссёра Валерия Соловьёва.


Съёмки также проходили на двух крупных новосибирских предприятиях — на оловозаводе и «Сибэлектротерме». На фото рабочий завода «Сибэлектротерм» во время смены
Съёмки также проходили на двух крупных новосибирских предприятиях — на оловозаводе и «Сибэлектротерме». На фото рабочий завода «Сибэлектротерм» во время смены


Фильм начинается с посадки самолёта «Аэрофлота» в Новосибирске, а после авторы рассказывают об истории города. Съёмки велись в разных районах города и на известных предприятиях.


ДК «Академия» на улице Ильича в Академгородке
ДК «Академия» на улице Ильича в Академгородке


«Цвет, к сожалению, плохо сохранился из-за того, что советские цветные плёнки были изначально плохого качества и давали искажённое цветовоспроизведение, со временем выцветали. Они содержали нестойкие красители: первыми разрушались внешний и средний слои — голубой и зелёный, оттого цвет искажался, на языке киношников и архивистов эти плёнки называют "кирпич" или "борщ" из-за приобретённого красно-фиолетового оттенка изображения», — объяснил Станислав трудности реставрации архивных плёнок.


В магазине «Дары Сибири» на улице Романова, 23 торговали продуктами, которые сдавали охотники и собиратели
В магазине «Дары Сибири» на улице Романова, 23 торговали продуктами, которые сдавали охотники и собиратели


Как утверждают реставраторы, изображение могло бы быть более чётким, если бы в Новосибирске остались негативы, но их передали в Красногорский архив кинофотодокументов. 


Этой зимой Станислав Шуберт оцифровал видео из семейного архива своей ученицы — её дедушка снял, как в 1968 году в Новосибирске праздновали Масленицу.

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