Сибирячку нашли погибшей после двух месяцев поисков

Надежда Трусь пропала в феврале
Надежда Трусь пропала в феврале

Волонтёры поискового отряда «Маяк» сообщили о гибели 80-летней Надежды Трусь, которая ушла из дома по улице Фадеева около двух месяцев назад.


«Сегодня был закрыт поиск Трусь (Зубакиной) Надежды Иннокентьевны. К сожалению, женщина погибла. Наши соболезнования родным и близким погибшей», — сообщили в пресс-службе поискового отряда «Маяк».


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информацией о случившемся не располагают. Получить оперативный комментарий в пресс-службе Следственного комитета корреспонденту НГС пока не удалось. 


Надежда Трусь пропала 14 февраля в Калининском районе города. На момент пропажи у народной дружины «Феникс» не было предположений, где искать женщину.

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