Из-за аварии на Сибиряков-Гвардейцев встали трамваи
Утром 19 апреля на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска столкнулись трамвай
Авария случилась в 10:20 недалеко от перекрёстка улиц Сибиряков-Гвардейцев и Вертковской.
«Трамвай
По информации аваркомов, участники столкновения ждут сотрудников ГИБДД. Из-за аварии встали трамваи, двигавшиеся со стороны площади Маркса. По данным сайта ЦУГАЭТ, несколько трамваев
В марте ДТП с участием Renault Logan и Toyota Caldina остановило движение трамваев на перекрёстке Станиславского и Вертковской. Авария произошла из-за того, что водитель «Тойоты» при развороте не пропустил вторую машину.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus