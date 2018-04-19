Из-за аварии на Сибиряков-Гвардейцев встали трамваи

В столкновении никто не пострадал
В столкновении никто не пострадал

Утром 19 апреля на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска столкнулись трамвай № 15 и автомобиль ВАЗ — из-за ДТП трамвай сошёл с рельсов.


Авария случилась в 10:20 недалеко от перекрёстка улиц Сибиряков-Гвардейцев и Вертковской.


«Трамвай № 15 двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны площади Маркса в сторону площади Ефремова. Автомобиль ВАЗ двигался по Вертковской со стороны улицы Ватутина в сторону Костычева. На перекрёстке Вертковской и Сибиряков-Гвардейцев, по словам водителя ВАЗа, он выехал и остановился на трамвайных путях, пропуская поток. В это время водитель трамвая, не сбавляя скорость, совершил с ним столкновение», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».


По информации аваркомов, участники столкновения ждут сотрудников ГИБДД. Из-за аварии встали трамваи, двигавшиеся со стороны площади Маркса. По данным сайта ЦУГАЭТ, несколько трамваев № 15 поехали вдоль улицы Вертковской в сторону улицы Станиславского.


Из-за аварии встали трамваи, двигающиеся со стороны площади Маркса
Из-за аварии встали трамваи, двигающиеся со стороны площади Маркса


В марте ДТП с участием Renault Logan и Toyota Caldina остановило движение трамваев на перекрёстке Станиславского и Вертковской. Авария произошла из-за того, что водитель «Тойоты» при развороте не пропустил вторую машину.

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