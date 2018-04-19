«Хонда» выбросила «Ниссан» в отбойник на Советском шоссе: пострадала девушка

Из-за аварии движение по Советскому шоссе затруднено

Утром 19 апреля на Советском шоссе в Новосибирском районе области столкнулись автомобили Nissan Terrano и Honda Civic.





ДТП случилось около 9:00 недалеко от проезда Автомобилистов.





«Nissan Terrano и Honda Civic двигались по Советскому шоссе со стороны проезда Автомобилистов в сторону поселка Мичуринский. Водитель "Хонды" догнал "Ниссан" и ударил его в заднюю часть. "Ниссан" от удара закинуло на отбойник, "Хонда" также отлетела на другой отбойник. Водитель "Ниссана" получила ушиб лица», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».





На месте работают сотрудники ГИБДД





По информации аваркомов, движение по Советскому шоссе возможно только по одной полосе. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.





Похожее ДТП случилось 17 марта на Толмачёвском шоссе, когда автомобиль X-Trail от удара выбросило в отбойник перед переездом.