«Хонда» выбросила «Ниссан» в отбойник на Советском шоссе: пострадала девушка
Утром 19 апреля на Советском шоссе в Новосибирском районе области столкнулись автомобили Nissan Terrano и Honda Civic.
ДТП случилось около 9:00 недалеко от проезда Автомобилистов.
«Nissan Terrano и Honda Civic двигались по Советскому шоссе со стороны проезда Автомобилистов в сторону поселка Мичуринский. Водитель "Хонды" догнал "Ниссан" и ударил его в заднюю часть. "Ниссан" от удара закинуло на отбойник, "Хонда" также отлетела на другой отбойник. Водитель "Ниссана" получила ушиб лица», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, движение по Советскому шоссе возможно только по одной полосе. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.
Похожее ДТП случилось 17 марта на Толмачёвском шоссе, когда автомобиль X-Trail от удара выбросило в отбойник перед переездом.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus