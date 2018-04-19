«Хонда» выбросила «Ниссан» в отбойник на Советском шоссе: пострадала девушка

Из-за аварии движение по Советскому шоссе затруднено
Из-за аварии движение по Советскому шоссе затруднено

Утром 19 апреля на Советском шоссе в Новосибирском районе области столкнулись автомобили Nissan Terrano и Honda Civic.


ДТП случилось около 9:00 недалеко от проезда Автомобилистов.


«Nissan Terrano и Honda Civic двигались по Советскому шоссе со стороны проезда Автомобилистов в сторону поселка Мичуринский. Водитель "Хонды" догнал "Ниссан" и ударил его в заднюю часть. "Ниссан" от удара закинуло на отбойник, "Хонда" также отлетела на другой отбойник. Водитель "Ниссана" получила ушиб лица», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».


На месте работают сотрудники ГИБДД
На месте работают сотрудники ГИБДД


По информации аваркомов, движение по Советскому шоссе возможно только по одной полосе. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.


Похожее ДТП случилось 17 марта на Толмачёвском шоссе, когда автомобиль X-Trail от удара выбросило в отбойник перед переездом. 

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