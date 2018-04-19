Водители встали в пробку на Фрунзе из-за ремонта дороги

Ремонт дорог осложнил проезд по Центральному району. Фото из архива НГС

Утром 19 апреля новосибирские водители встали в серьёзную пробку на улице Фрунзе в Центральном районе Новосибирска: проехать стало сложнее из-за ремонта дороги на перекрёстке с улицей Ипподромской.





По данным сервиса Яндекс.Карты, внушительный затор тянется по улице Фрунзе от перекрёстка с Ипподромской до улицы Кошурникова. Чтобы проехать этот участок, водители вынуждены снижать скорость до 5 км/ч.





На перекрёстке с Ипподромской идут дорожные работы: пользователи Яндекс.Карт отмечают, что затруднено движение в левом и среднем рядах.





В целом уровень пробок в восьмом часу утра оценивался на 5 баллов





Ранее в мэрии Новосибирска рассказывали, какие участки дорог в этом году отремонтируют первыми — в их числе был и перекрёсток улиц Ипподромской и Фрунзе.

