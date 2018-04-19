Водители встали в пробку на Фрунзе из-за ремонта дороги
Утром 19 апреля новосибирские водители встали в серьёзную пробку на улице Фрунзе в Центральном районе Новосибирска: проехать стало сложнее из-за ремонта дороги на перекрёстке с улицей Ипподромской.
По данным сервиса Яндекс.Карты, внушительный затор тянется по улице Фрунзе от перекрёстка с Ипподромской до улицы Кошурникова. Чтобы проехать этот участок, водители вынуждены снижать скорость до 5 км/ч.
На перекрёстке с Ипподромской идут дорожные работы: пользователи Яндекс.Карт отмечают, что затруднено движение в левом и среднем рядах.
Ранее в мэрии Новосибирска рассказывали, какие участки дорог в этом году отремонтируют первыми — в их числе был и перекрёсток улиц Ипподромской и Фрунзе.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото Татьяны Кривенко (1), скриншот yandex.ru/maps (2)