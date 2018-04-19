Авиаперевозчики предложили компенсировать дефицит дорог в Сибири воздушными трассами
Руководители двух крупнейших в Сибири аэропортов Новосибирска и Красноярска предложили увеличить количество субсидированных региональных авиаперевозок.
Это, по их мнению, может решить проблему доступности некоторых городов, в которых наблюдается недостаток железнодорожного и автомобильного сообщения.
«Мы должны обеспечивать мобильность населения там, где нет других способов передвижения, либо они недостаточно развиты. У меня есть интересная справка о плотности железных дорог по федеральным округам в километрах на 10 тысяч квадратных километров: СФО — 24 километра, Центральный федеральный округ — уже 262 километров. <…> По автомобильным дорогам ещё статистика интереснее. Чем ниже плотность альтернативных дорог, тем больше должна развиваться авиация, тем больше должна софинансироваться и субсидироваться», — цитирует ТАСС генерального директора аэропорта Толмачево Евгения Янкилевича.
По словам Янкилевича, в 2017 году Сибирский федеральный округ получил самое большое финансирование по программе субсидирования региональных перевозок в России — 28 % от общего числа.
Напомним, в марте новосибирские власти определились с маршрутом нового автобуса из Академгородка в аэропорт Толмачёво, который планируют восстановить в ближайшее время.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Алёна Мартынова
Фото Александра Ощепкова