«Взял у папы покататься»: парень за рулём «КИА Рио» столкнулся с «Хондой»
Сегодня вечером, около 21:40, на улице Никитина Октябрьского района Новосибирска столкнулись Honda Fit и KIA Rio.
Оба автомобиля ехали по улице Никитина со стороны Кирова в направлении Зыряновской.
Водитель «Хонды» притормозил перед «лежачим полицейским» около улицы Декабристов, а водитель «КИА» остановиться не успел и въехал в «Хонду», сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».
«Парень из "КИА" оказался без водительского удостоверения и без страховки. Взял машину у папы покататься. Сейчас на месте решают вопрос, либо
В аварии пострадавших нет.
В феврале произошёл похожий случай: 14-летний подросток на отцовском Chevrolet попал в ДТП на улице Большевистской.
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Алёна Мартынова
Фото vk.com/avtospasrus