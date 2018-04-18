«Взял у папы покататься»: парень за рулём «КИА Рио» столкнулся с «Хондой»

У водителя «КИА Рио» не оказалось с собой ни водительского удостоверения, ни страховки
У водителя «КИА Рио» не оказалось с собой ни водительского удостоверения, ни страховки

Сегодня вечером, около 21:40, на улице Никитина Октябрьского района Новосибирска столкнулись Honda Fit и KIA Rio.


Оба автомобиля ехали по улице Никитина со стороны Кирова в направлении Зыряновской. 


Водитель «Хонды» притормозил перед «лежачим полицейским» около улицы Декабристов, а водитель «КИА» остановиться не успел и въехал в «Хонду», сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».


«Парень из "КИА" оказался без водительского удостоверения и без страховки. Взял машину у папы покататься. Сейчас на месте решают вопрос, либо 50 000 рублей запрашивает водитель "Хонды", либо вызывает ГИБДД», — уточнили аваркомы.


В аварии пострадавших нет.


Водитель «Хонды» запросил 50 000 рублей, чтобы не оформлять ДТП 
Водитель «Хонды» запросил 50 000 рублей, чтобы не оформлять ДТП 


В феврале произошёл похожий случай: 14-летний подросток на отцовском Chevrolet попал в ДТП на улице Большевистской.

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