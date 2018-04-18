Новосибирцы завалили интернет запросами об обходе блокировок Telegram
Жители Новосибирской области забросали поисковую систему Яндекс запросами, связанными с блокировкой мессенджера Telegram.
На протяжении последних двух дней, 17 и 18 апреля, запросы «telegram», «как обойти блокировку телеграма», «vpn», а также «павел дуров» и «роскомнадзор» находятся в десятке самых популярных запросов, сделанных из Новосибирской области.
Telegram заблокировали по требованию Роскомнадзора — владельцы мессенджера отказались предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Мобильные операторы начали блокировать программу в Новосибирске с понедельника, 16 апреля.
Другие популярные запросы новосибирцев в эти дни были связаны со Всероссийской проверочной работой, белорусским певцом ЛСП и продажей билетов на чемпионат мира по футболу.
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Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой