Новосибирцы завалили интернет запросами об обходе блокировок Telegram

Другие популярные запросы новосибирцев в эти дни были связаны со Всероссийской проверочной работой, белорусским певцом ЛСП и продажей билетов на чемпионат мира по футболу.

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Кирилл Шматков

Фото Ольги Бурлаковой