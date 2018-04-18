Новосибирцы завалили интернет запросами об обходе блокировок Telegram

Новосибирцы завалили интернет запросами об обходе блокировок Telegram

Жители Новосибирской области забросали поисковую систему Яндекс запросами, связанными с блокировкой мессенджера Telegram. 


На протяжении последних двух дней, 17 и 18 апреля, запросы «telegram», «как обойти блокировку телеграма», «vpn», а также «павел дуров» и «роскомнадзор» находятся в десятке самых популярных запросов, сделанных из Новосибирской области.


Telegram заблокировали по требованию Роскомнадзора — владельцы мессенджера отказались предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Мобильные операторы начали блокировать программу в Новосибирске с понедельника, 16 апреля


Другие популярные запросы новосибирцев в эти дни были связаны со Всероссийской проверочной работой, белорусским певцом ЛСП и продажей билетов на чемпионат мира по футболу.

Прочтений: 1282
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (55)55
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено