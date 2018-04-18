Авария на железной дороге: РЖД восстановили движение поездов
Движение поездов на месте аварии у станции Евсино восстановлено.
«18 апреля в 13:06 (мск) восстановлено движение поездов по третьему пути станции Евсино Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, прерванное в результате схода вагонов», — сообщили в пресс-службе ЗСЖД.
Из-за аварии на железной дороге пришлось отменить движение электричек на участке Искитим — Черепаново:
По уточнённой информации, в 15:02 по местному времени на станции Евсино с подъездных путей ООО «Восток Уголь» сошёл тепловоз. После этого он столкнулся со стоящим на четвёртом пути грузовым поездом. В результате с рельсов сошли десять вагонов грузового состава.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено читателем НГС