Авария на железной дороге: РЖД восстановили движение поездов

По уточнённой информации, в 15:02 по местному времени на станции Евсино с подъездных путей ООО «Восток Уголь» сошёл тепловоз. После этого он столкнулся со стоящим на четвёртом пути грузовым поездом. В результате с рельсов сошли десять вагонов грузового состава.

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Александр Сильченко

Фото предоставлено читателем НГС

