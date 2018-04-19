В сквере у площади Кирова построят 20-метровую часовню

В Новосибирской епархии РПЦ рассказали, что в сквере у площади Кирова в Кировском районе Новосибирска будет построена часовня высотой почти 22 метра — ранее городские власти разрешили использовать этот участок для строительства «объекта для отправления религиозных обрядов».


Как рассказали корреспонденту НГС в епархиальном управлении, на небольшом участке должна появиться часовня с алтарём в честь иконы Пресвятой Богородицы «Державная».


Планы на строительство часовни были одобрены церковью ещё год назад
Планы на строительство часовни были одобрены церковью ещё год назад


«Этот образ Божией Матери был явлен в России в день отречения от престола Государя императора Николая II (2/15 марта 1917 года), — пояснил протоиерей Иаков Конкин. — К 100-летию этого события 15 марта 2017 года было приурочено освящение закладного камня в основание часовни, которое совершил в Успенском приходе митрополит Новосибирский и Бердский Тихон».


Архитектором проекта стал протоиерей Вячеслав Шуберт, застройщиком выступает Успенский приход Кировского района. Стройку будут вести на средства прихода и пожертвования.


Начать строительство в Новосибирской епархии планируют в этом году, закончить — ориентировочно в 2020 году, но сроки будут зависеть от финансирования: средства будут направляться по мере поступления, уточнил Конкин.


Поставновление, разрешающее использовать часть сквера у площади Кирова для строительства религиозного объекта, было опубликовано неделю назад. Вместе с участком у площади Кирова РПЦ разрешили строительство на улице Жуковского

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