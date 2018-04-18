Видео: мошенник проник в квартиру, чтобы сломать старушке нос и украсть 200 долларов

Парень проник в подъезд, представившись помощником следователя

В интернете появилось видео с молодым мошенником — он представился 78-летней пенсионерке помощником следователя, а потом ударил и ограбил её.





Видео с домофона одной из многоэтажек на улице Московской появилось на канале «Программа Безопасный дом» на видеохостинге YouTube.





На ролике видно, как 10 апреля в 19:18 подозреваемый в шапке хоккейного клуба «Сибирь» разговаривает по телефону и заходит в подъезд. Через 14 минут из подъезда он выбегает с пакетом в руках и в другой куртке. Через 9 минут подъезжает полиция, а через 24 минуты — скорая помощь.









Детали происшествия корреспонденту НГС сообщила дочь пожилой женщины Татьяна (имена изменены).





«Позвонили маме по телефону, представились следователем. Сказали, что попал в аварию внук, и назвали его имя — Павел. Так случилось, что имя совпало. Добавили, что он кого-то ещё сбил. И сказали: "Если вы хотите всё решить, то к вам подойдёт мой помощник". Я так понимаю, что она ещё не успела трубку положить, как пришёл этот "помощник" и позвонил в дверь», — рассказала Татьяна.







По её словам, мошенник проник за перегородку на лестничной клетке, но пожилой женщине в этот момент позвонили родственники, и она стала расспрашивать про внука Павла. Преступник понял, что будет сейчас разоблачён, ударил пожилую женщину в лицо, сломав ей нос, и забежал в квартиру. Он успел забрать 200 долларов, дамскую сумочку, мобильный телефон и стационарный телефон, который стоял в коридоре. Вспугнула преступника внучка пожилой женщины, которая была в квартире.







Татьяна добавила, что полицейские приехали оперативно. Они опросили пострадавших и возбудили уголовное дело. В полиции Октябрьского района отказались комментировать происшествие, предложив корреспонденту НГС написать официальный запрос.







1 марта в Сети появилось видео с аналогичным преступлением в Железнодорожном районе. Тогда мошеннику удалось забрать «на помощь внуку» у 80-летней женщины 67 тысяч рублей. Преступнику не пришлось прибегать к насилию — он даже дважды возвращался к пострадавшей, чтобы получить очередную часть денег. А 6 апреля полицейские отчитались о задержании двух телефонных мошенников, у которых при обыске нашли 14 сотовых телефонов, 29 сим-карт и 13 банковских карт.