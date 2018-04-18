Летом погреемся: в Новосибирске открывают «тёплую и умную» остановку с банкоматами

18 апреля ещё готовятся к открытию
18 апреля ещё готовятся к открытию

На площади Ленина в Новосибирске монтируют первую тёплую «умную остановку» — это один из проектов в рамках конкурса «125 идей для Новосибирска».


«"Умная остановка" — полностью новосибирский продукт. Она изготовлена по заказу департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска при финансовой поддержке Сбербанка, — сообщили в пресс-центре мэрии. — Над проектом работали новосибирские инновационные компании: НПО "Автоматика", "Модульные Системы Торнадо", "СофтЛаб НСК", "2ГИС", ООО "Зекурион Сибирь", "Сенсорные технологии" и группа компаний "Титан"».


Презентация остановки запланирована на 19 апреля
Презентация остановки запланирована на 19 апреля


По информации мэрии, «тёплой» её назвали потому, что она будет на том же месте, где сейчас стоит закрытый павильон с банкоматами. Разница в том, что теперь остановка будет оборудована «умным моноблоком». Его ориентировочная стоимость — около 600 тысяч рублей. Здесь будет большая панель движения транспорта, голосовой вызов (поиск необходимого места: аптеки, больницы и т.д.), кнопка вызова экстренных служб «112», бесплатный интернет, система видеонаблюдения, круглосуточные банкоматы Сбербанка. 


По сути эта та же остановка возле НГУАДИ, где банкоматы Сбербанка, только теперь она оборудована «умным моноблоком»
По сути эта та же остановка возле НГУАДИ, где банкоматы Сбербанка, только теперь она оборудована «умным моноблоком»


Это уже не первая «умная остановка» в городе — в конце декабря остановка с интернетом и розетками появилась у здания филармонии. Правда, зимой электронное табло начало давать сбои

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