Авария на железной дороге: РЖД предупредили о задержках поездов
В РЖД предупредили о том, что из-за аварии на станции Евсино в Новосибирской области могут задерживаться поезда.
По уточнённой информации от службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», в 15:02 на станции Евсино с подъездных путей ООО «Восток Уголь» сошёл тепловоз. После этого он столкнулся со стоящим на четвёртом пути грузовым поездом. В результате с рельсов сошли десять вагонов грузового состава.
«Для освобождения путей к месту инцидента выдвинулись восстановительные поезда со станций Инская и Алтайская. <…> Ожидаются задержки поездов», — сообщили в ЗСЖД.
По её данным, сошедший с рельсов тепловоз не принадлежит ОАО «РЖД».
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено читателем НГС