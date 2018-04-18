Авария на железной дороге: РЖД предупредили о задержках поездов

Авария произошла в районе станции Евсино
Авария произошла в районе станции Евсино

В РЖД предупредили о том, что из-за аварии на станции Евсино в Новосибирской области могут задерживаться поезда.


По уточнённой информации от службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», в 15:02 на станции Евсино с подъездных путей ООО «Восток Уголь» сошёл тепловоз. После этого он столкнулся со стоящим на четвёртом пути грузовым поездом. В результате с рельсов сошли десять вагонов грузового состава.


«Для освобождения путей к месту инцидента выдвинулись восстановительные поезда со станций Инская и Алтайская. <…> Ожидаются задержки поездов», — сообщили в ЗСЖД.


По её данным, сошедший с рельсов тепловоз не принадлежит ОАО «РЖД».

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