Реку в трубы, сверху — дом: рабочие начали закапывать Ельцовку

Жители Красного проспекта заметили строительную технику за зданием ТРЦ «Ройял Парк» в Заельцовском районе Новосибирска — по их наблюдениям, на площадку привозят и разравнивают грунт, при этом паспорта объекта на территории нет.







Активные работы на площадке начались около двух недель назад, до этого технику здесь видели в феврале





Как сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС, территория, на которой появилась техника, включает в себя шесть участков — на правах собственности и аренды они принадлежат компании «СД Регион» («СДР»). В апреле прошлого года компания получила разрешение на строительство на них жилого дома высотностью от 16 до 20 этажей и площадью 27 тысяч кв. м.







На сайте компании подробной информации о проекте пока нет. По данным опубликованной проектной декларации, в доме запроектировано 254 квартиры, минимальная площадь — 24,61 кв. м, максимальная — 106,32 кв. м.





Между тем гендиректор компании Игорь Панфилов рассказал корреспонденту НГС, что к строительству она приступит не раньше чем через год.







Новый дом планируют построить на месте расселённого частного сектора





«Там сейчас ведутся работы по строительству коллектора речного, речку малую (в этом месте протекает Ельцовка 1-я. — Л.П.) закрывают в трубу, — пояснил он. — Мы со своей стороны помогаем, есть у нас взаимодействие чисто по-соседски, но о строительстве пока речи нет. <…> В силу особенностей организации работы они на наш участок залазят, и если мы сейчас дом построим, они уже речку никогда не уберут оттуда».







По информации руководителя «СДР», по плану работы должны завершиться в марте следующего года, их ведёт МУП «УЗСПТС». Корреспондент НГС направила запрос в компанию с просьбой уточнить сроки завершения строительства коллектора.







В начале апреля муниципальные спасатели расчистили коллектор 1-й Ельцовки — она стала первой в противопаводковом маршруте.







В прошлом году жители улицы Танковой на публичных слушаниях выступили против закрытия в коллектор части малой реки выше по течению, между улицами Танковая и Овражная. Вместе с застройщиками они рассчитывают создать вокруг 1-й Ельцовки парк.

