Реку в трубы, сверху — дом: рабочие начали закапывать Ельцовку
Жители Красного проспекта заметили строительную технику за зданием ТРЦ «Ройял Парк» в Заельцовском районе Новосибирска — по их наблюдениям, на площадку привозят и разравнивают грунт, при этом паспорта объекта на территории нет.
Как сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС, территория, на которой появилась техника, включает в себя шесть участков — на правах собственности и аренды они принадлежат компании «СД Регион» («СДР»). В апреле прошлого года компания получила разрешение на строительство на них жилого дома высотностью от 16 до 20 этажей и площадью 27 тысяч кв. м.
На сайте компании подробной информации о проекте пока нет. По данным опубликованной проектной декларации, в доме запроектировано 254 квартиры, минимальная площадь — 24,61 кв. м, максимальная — 106,32 кв. м.
Между тем гендиректор компании Игорь Панфилов рассказал корреспонденту НГС, что к строительству она приступит не раньше чем через год.
«Там сейчас ведутся работы по строительству коллектора речного, речку малую (в этом месте протекает Ельцовка 1-я. — Л.П.) закрывают в трубу, — пояснил он. — Мы со своей стороны помогаем, есть у нас взаимодействие чисто по-соседски, но о строительстве пока речи нет. <…> В силу особенностей организации работы они на наш участок залазят, и если мы сейчас дом построим, они уже речку никогда не уберут оттуда».
По информации руководителя «СДР», по плану работы должны завершиться в марте следующего года, их ведёт МУП «УЗСПТС». Корреспондент НГС направила запрос в компанию с просьбой уточнить сроки завершения строительства коллектора.
В начале апреля муниципальные спасатели расчистили коллектор 1-й Ельцовки — она стала первой в противопаводковом маршруте.
В прошлом году жители улицы Танковой на публичных слушаниях выступили против закрытия в коллектор части малой реки выше по течению, между улицами Танковая и Овражная. Вместе с застройщиками они рассчитывают создать вокруг 1-й Ельцовки парк.
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Лиза Пичугина
Фото читателя НГС (1), иллюстрация с сайта sdregion.ru (2)