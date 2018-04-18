Новосибирцам разрешили летать на популярный азиатский курорт без визы

Безвизовый доступ Китай дал 59 странам

С 1 мая на острове Хайнань в Китае открывают безвизовый въезд для граждан России и ещё нескольких десятков стран.





Такое решение приняло китайское управление по делам иммиграции, чтобы сделать провинцию более открытой, сообщило 18 апреля китайское информагентство «Синьхуа».





Безвизовый режим распространяется как на туристические группы, так и на отдельных туристов, которые путешествуют через турагентства. Помимо России безвизовый доступ дали 58 странам, среди них — США, Великобритания, Франция, Германия и другие.





Из Новосибирска прямые вылеты до острова выполняют по вторникам, четвергам и пятницам две чартерные авиакомпании — «Ай Флай» и NordStar, сообщается на сайте Толмачёво. Время в полёте составляет от 6,5 до 7,5 часа.





Остров Хайнань считают одним из самых бюджетных азиатских направлений для отдыха. Ранее НГС нашёл другие курорты, на которые можно слетать за 30 тысяч.