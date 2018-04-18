Геофизик из Казахстана нашёл в своём колене кусок железа и подал в суд на НИИТО

Операцию жителю Казахстана делали в марте прошлого года
Операцию жителю Казахстана делали в марте прошлого года

Преподаватель геофизики из Алма-Аты Ерлан Тайкулаков подал в суд на новосибирскую АНО «Клиника травмотологии ортопедии и нейрохирургии НИИТО» — бывший пациент требует компенсации от врачей, которые оставили в его колене фрагменты металлических инструментов.


Новосибирские хирурги из НИИТО проводили операцию на колене Ерлана в марте прошлого года. Тогда пациент приехал из Казахстана в Новосибирск по рекомендации знакомого.


«Собрал все документы, приехал в Новосибирск <…> меня практически на следующий день отправили на операцию. Поначалу всё было хорошо, я ничего не замечал. Спустя несколько месяцев я ощутил боль в колене, которое оперировали. <…> Как выяснилось, врачи оставили кусочки металлические внутри, из-за чего началось воспаление», — рассказал корреспонденту НГС Ерлан Тайкулаков.


На снимке отчётливо видно кусок металла
На снимке отчётливо видно кусок металла


По словам Тайкулакова, после обнаружения в колене металлических осколков он связался с НИИТО с просьбой вернуть деньги, потраченные на лечение.


«Они вернуть отказались. Предложили приехать на повторную операцию, но я отказался, доверия уже нет. Я попросил перевести деньги, чтобы поехать и исправить ошибку врачей в Турцию, но меня обозвали мошенником. После этого я подал иск в новосибирский Центральный районный суд, чтобы добиться справедливости. Сейчас не могу даже с детьми поиграть», — описывает ситуацию геофизик.


Ерлан Тайкулаков преподаёт геофизику и геологию в университете
Ерлан Тайкулаков преподаёт геофизику и геологию в университете


Согласно сайту Центрального районного суда города Новосибирска, иск Ерлана Тайкулакова против НИИТО был подан 12 августа прошлого года. На сегодняшний день производство приостановлено из-за проведения экспертиз.


В ответ на запрос корреспондента НГС в НИИТО пояснили, что решение о привлечении к дисциплинарной ответственности специалистов АНО «Клиника НИИТО» будет принято на основании решения суда при установлении их вины в судебном порядке.


«На сегодняшний день в рамках судебного дела по иску Тайкулакова Ерлана к АНО "Клиника "НИИТО" проводится судебная экспертиза, в рамках которой будет дан ответ о наличии врачебной ошибки при оказании медицинской помощи Тайкулакову Ерлану», — сообщили в НИИТО.


Весной прошлого года сибирячка отсудила беспрецедентно большую сумму у частной клиники, в которой лечили её мать, — после операции женщина стала инвалидом. Однако спустя полгода клиника так и не заплатила положенные по суду 7 миллионов рублей.

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