На станции под Новосибирском сошли с рельсов два поезда: машиниста увезли на скорой

Днём 18 апреля на железнодорожной станции Евсино в Новосибирской области с рельсов сошли два товарных поезда, один из них перевернулся.







Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.







«По предварительной информации, среди работников станции и жителей посёлка жертв нет», — рассказали в ведомстве, добавив, что на месте работают спасатели.





В пресс-службе ЗСЖД корреспонденту НГС пообещали прокомментировать ситуацию позже.





Евсино — станция в 70 км от Новосибирска на магистрали, соединяющей Новосибирск и Барнаул.





16:03

В аварийно-спасательной службе Новосибирской области уточнили, что скорая помощь увезла машиниста одного из поездов.





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