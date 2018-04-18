На станции под Новосибирском сошли с рельсов два поезда: машиниста увезли на скорой

На станции под Новосибирском сошли с рельсов два поезда: машиниста увезли на скорой

Днём 18 апреля на железнодорожной станции Евсино в Новосибирской области с рельсов сошли два товарных поезда, один из них перевернулся.


Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.


«По предварительной информации, среди работников станции и жителей посёлка жертв нет», — рассказали в ведомстве, добавив, что на месте работают спасатели.


В пресс-службе ЗСЖД корреспонденту НГС пообещали прокомментировать ситуацию позже.


Евсино — станция в 70 км от Новосибирска на магистрали, соединяющей Новосибирск и Барнаул.


16:03

В аварийно-спасательной службе Новосибирской области уточнили, что скорая помощь увезла машиниста одного из поездов. 


Новость дополняется.

Прочтений: 905
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено