Вернувшийся из Индии хищник поселился рядом с памятником Александру III

В парк рядом с Михайловской набережной вернулась самка коршуна с белым пятном
В парк рядом с Михайловской набережной вернулась самка коршуна с белым пятном

В новосибирский парк «Городское начало» вернулся крупный коршун: он нашёл старое гнездо и принялся его чинить.


Хищную птицу с приметным белым пятном на левом боку орнитолог Алексей Яновский видел в парке вчера и сегодня.


«Коршун — я думаю, судя по большим размерам тела, это самка — восседал на ветке недалеко от прошлогоднего гнезда с признаками реставрации: хворостинки новые набросаны по бокам гнезда», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Яновский.


Орнитолог предполагает, что это та же самая птица с пятном на боку, которую он видел в парке «Городское начало» в июле и августе прошлого года вместе с коршунёнком и самцом без особых примет.


«Удивительно, что всё-таки вернулась самка через восемь месяцев далёких странствий. А наши коршуны зимуют в Индии. Удивительно, что вернулась к своему гнезду», — добавил учёный.


По его словам, гнездо коршуна находится примерно в 350 метрах от памятника Александру Третьему — его можно заметить с эстакады на Южной площади. Более точное местонахождение дерева орнитолог указывать не стал, пояснив, что опасается вандалов, которые могут найти и разорить гнездо. 


«Несколько лет назад такое же гнездо было ближе к Коммунальному мосту, кто-то залез с использованием верхолазного оборудования (гораздо выше было это гнездо), взяли и сбросили», — пояснил Алексей Яновский.


По его наблюдениям, после этого случая коршуны на набережной Оби не гнездились семь лет, и только в прошлом году пара птиц снова свила гнездо в парке «Городское начало» и успешно вывела потомство.


Прилетевшая птица занялась ремонтом старого гнезда
Прилетевшая птица занялась ремонтом старого гнезда


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