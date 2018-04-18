Новосибирец наладил производство значков в поддержку не поддающегося блокировке Telegram

Создатель значков говорит, что сначала был разъярён решением о блокировке мессенджера
Создатель значков говорит, что сначала был разъярён решением о блокировке мессенджера

Новосибирец Стас Яковлев занялся производством деревянных значков в поддержку Telegram — по решению Таганского районного суда Москвы Роскомнадзор начал блокировку мессенджера с 16 апреля, но приложение продолжает работать, несмотря на кратковременные перебои. 


«Telegram #живи», «Дуров я с тобой» — такие фразы написаны на значках, которые создал сооснователь бренда «Из Сибири с любовью» Стас Яковлев. Сейчас доступны пять вариаций значков на заказ, скоро к ним добавится ещё пять.


«Telegram пользуюсь достаточно давно, удобный мессенджер. [Создатель Telegram Павел] Дуров всегда был в почёте: создал ВК, поддерживает наших программистов и всё в патриотическом духе. Сначала я просто был разъярён решением о блокировке. После уже в голову пришла идея создать значки. Чтобы как можно больше людей надели их и вышли на улицы. Первый значок был сделан буквально пару дней назад и доводился до ума. Перепробовали кучу покрытий и креплений и сегодня подготовили первую подборку», — рассказал корреспонденту НГС Стас Яковлев.


У самого Стаса Telegram работает с перебоями. Он признался, что был приятно удивлён, когда нашёл поддержку соотечественников: заказы значков идут со всей России, в том числе и из Новосибирска. Значки он продаёт по 350 рублей. Их создатель шутит в своём сообществе во «ВКонтакте», что «все вырученные деньги пойдут на покупку прокси и VPN для нуждающихся».


Значки сделаны из натурального дерева и покрыты маслом, их крепление не оставляет следов на одежде 
Значки сделаны из натурального дерева и покрыты маслом, их крепление не оставляет следов на одежде 


Значки сделаны из натурального дерева, обработаны натуральным маслом. В качестве крепления использована технология магнитной броши, которая не оставляет следов на одежде в отличие от булавочного типа.


Напомним, что мобильные операторы начали блокировать Telegram 16 апреля: мессенджер перестал обновлять ленту — пользователи больше не могли отправлять и получать сообщения в приложении. Утром 18 апреля мессенджер опять работал с перебоями, но сейчас проблем с сервисом нет.

Прочтений: 2145
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено