Искали с осени: пропавшую в ноябре сибирячку нашли мёртвой (обновлено)

24-летняя девушка пропала в ноябре прошлого года
24-летняя девушка пропала в ноябре прошлого года

Волонтёры поискового отряда «Маяк» сообщили о гибели 24-летней Виктории Шалтяните, которая пропала в ноябре 2017 года.


«Официально подтверждено: нашли погибшей. К сожалению, разгласить детали не можем», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


Виктория Шалтяните пропала в ноябре прошлого года — девушка ушла из дома в посёлке Майский в Черепановском районе Новосибирской области.


После публикации в ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что тело девушки нашли в лесу.


«17 апреля в 20:40 поступила информация от гражданина, который в лесном массиве в трёх километрах от деревни Романова обнаружил тело девушки. На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета, который сейчас этим и занимается», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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