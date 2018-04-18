Искали с осени: пропавшую в ноябре сибирячку нашли мёртвой (обновлено)

24-летняя девушка пропала в ноябре прошлого года

Волонтёры поискового отряда «Маяк» сообщили о гибели 24-летней Виктории Шалтяните, которая пропала в ноябре 2017 года.





«Официально подтверждено: нашли погибшей. К сожалению, разгласить детали не можем», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.





Виктория Шалтяните пропала в ноябре прошлого года — девушка ушла из дома в посёлке Майский в Черепановском районе Новосибирской области.





После публикации в ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что тело девушки нашли в лесу.







«17 апреля в 20:40 поступила информация от гражданина, который в лесном массиве в трёх километрах от деревни Романова обнаружил тело девушки. На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета, который сейчас этим и занимается», — сообщили в пресс-службе ведомства.

