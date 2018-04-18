Новосибирский рабочий остался без желудка и 4 литров крови, но выжил

Новосибирец Дмитрий Шевцов выдержал очень опасную для жизни операцию

Новосибирец Дмитрий Шевцов попал в неотложку горбольницы № 25 из-за кровотечения и боли в животе — оказалось, что в его желудке проросла большая злокачественная опухоль. Врачам пришлось удалить несколько органов мужчине, чтобы спасти его жизнь.







«Ничего не предвещало той оказии, в которой я оказался сейчас. Просто в понедельник, 29-го числа (января. — М.М.), утром у меня горлом пошла кровь, я зубы чистил. Я три часа дома посидел, проводил свою "половинку" на работу, внучку отправил в школу. И один остался — ну думаю, вещь серьёзная. Вот на скорой с мигалками увезли», — рассказал корреспонденту НГС 60-летний житель Новосибирска Дмитрий Шевцов.







Врачи скорой помощи отвезли сибиряка в городскую больницу № 25 — в отделение неотложной хирургии. Как отметил заместитель главного врача по хирургии Дмитрий Ковинько, у пациента обнаружили полип в желудке и заподозрили опухоль. Ему устранили кровотечение, но оставили в больнице обследоваться.







Через неделю, в ночь на 9 февраля, пациент резко начал истекать кровью — и его увезли на экстренную операцию.







«Когда я приехал — у пациента была уже кровопотеря в районе 4 литров. Состояние было критичным», — вспоминает врач-хирург.







Операция продолжалась чуть больше 6 часов — на ней пациенту постоянно вливали донорскую кровь. Оказалось, что 6-сантиметровая злокачественная опухоль проросла не только в желудке, но и в селезёнке и хвосте поджелудочной железы. Эти органы, поражённые опухолью, хирургам пришлось удалить.







«Это была, скажем, операция в какой-то степени отчаяния и выбора. Вариант был — делать и пытаться давать шанс [на жизнь] или ничего не делать, и тогда бы всё закончилось плачевно», — признал Дмитрий Ковинько.







Хирург Дмитрий Ковинько (на фото) признался, что операция далась нелегко — приходилось быстро делать выбор, но в итоге сейчас пациент идёт на поправку





После экстренной операции пациент около полутора месяцев провёл в реанимации — ему сделали ещё три восстановительных операции.







Врач заверил, что лекарственная терапия, диета и правильный образ жизни компенсируют организму потерянные органы.





«Больные органы — они в любом случае не нужны, они приносят только вред здоровью», — добавил он.







В апреле Шевцова перевели в обычную палату в больнице. По признанию пациента, сейчас он уже не чувствует боли, хотя всё ещё слаб и заставляет себя есть.







«Я здорово похудел — исхудал даже. Не знаю, на сколько [килограммов], но жена говорит: "Руки-ниточки! Но ничего, мы тебя восстановим!". С течением времени всё неприятное забывается — боль забывается, остаётся хорошее, как ухаживали за мной.





Долго ходить ещё не могу, но по сравнению с тем, что я сесть не мог, встать с кровати не мог… Сейчас доктора говорят — небо и земля, скоро тебя выписываем, к майским», — отметил Дмитрий Шевцов.







Хирург подтвердил, что пациент идёт на поправку и постепенно выздоравливает, врачи дают хороший прогноз. Шевцов добавил, что после больничного вернётся на работу — в его планах трудиться на заводе механиком ещё минимум пять лет.







По словам заместителя главврача по хирургии, рак желудка — это одно из самых опасных онкологических заболеваний. Среди причин смерти от онкозаболеваний он вышел, по разным оценкам, на третье-четвёртое место.







Ранее главный онколог Новосибирской области Владимир Войцицкий рассказал НГС, что уровень смертности по новообразованиям пока стабилен, но сейчас в НСО лучше диагностируют рак на первых стадиях, «а это лечится и люди даже выздоравливают».

