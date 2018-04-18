В Новосибирске появилась скорая помощь для котов, собак и лошадей

Ветеринарная неотложка работает уже три дня
Ветеринарная неотложка работает уже три дня

Ветеринарная клиника БЭСТ запустила передвижную лабораторию, способную оказать экстренную помощь домашним животным в Новосибирске. Скорая на базе автомобиля Citroen Spacetourer начала работать с 16 апреля.


В первые три дня новосибирцы вызывали скорую на дом и в коттеджные посёлки, чтобы провести осмотр, консультацию или диагностику здоровья своих питомцев. По словам главврача клиники БЭСТ Натальи Улановой, это удобно для владельцев крупных охранных собак и лошадей, но один из вызовов был к хомячку. Услуги скорой потребуются и для экстренной помощи сбитым собакам, кошкам и другим животным.


«Были попытки создать скорую для животных в других клиниках — год , два и пять лет назад. Но эти проекты касались оказания помощи при доставке до клиники. Если это амбулатория на колёсах, способная оказывать услуги госпитальной хирургии и проводить реанимацию, то они первые», — рассказал корреспонденту НГС руководитель пресс-службы управления ветеринарии по Новосибирской области Юрий Шмидт.


По словам эксперта, неотложка для животных должна быть оснащена кардиостимулятором, аппаратом искусственной вентиляции лёгких, биохимическим анализатором, средствами наркоза и даже хирургическим инструментом.


Мобильный аппарат УЗИ способен осмотреть сердце
Мобильный аппарат УЗИ способен осмотреть сердце


В клинике БЭСТ подтвердили, что весь необходимый набор для скорой у них есть. Фургон оснащён мобильными приборами: аппаратом УЗИ для брюшной полости и сердца, мобильной рентген-установкой, оборудованием для экстренных анализов. Эндоскопичекое оборудование позволяет доставать инородные тела и исследовать пищевод. Врачи-ветеринары способны сопровождать животное в состоянии реанимации — установить кардиомонитор, обеспечить искусственную вентиляцию лёгких, провести анестезию, поставить капельницу.


«Однако мы не приветствуем хирургию на дому. Мы стараемся провести экстренную диагностику и быстро доставить животное в клинику. У нас три стационара, мы можем приехать за 30 минут в пределах города», — добавила главврач клиники БЭСТ Наталья Уланова.


На скорой ветеринарной помощи работает экстренная бригада из трёх человек — водитель, врач и ассистент. 


В феврале новосибирцы спасли отравленного свиристеля. Птица наелась забродивших ягод и опьянела сверх меры, а добровольцы не оставили животное на улице.

Прочтений: 2018
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