В столовых новосибирских школ нашлись продукты с нарушениями

Специалисты нашли нарушения в продуктах школьных столовых
Специалисты нашли нарушения в продуктах школьных столовых

В столовых новосибирских школ нашли продукты с составом, нарушающим требования ГОСТа и технического регламента Таможенного союза.


«За первый квартал 2018 года специалисты лаборатории отобрали 490 проб пищевых продуктов из 80 образовательных организаций», — сообщила сегодня, 18 апреля, начальник городского управления обеспечения бюджетного процесса, мониторинга организации питания и ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования Юлия Зуева.


По её словам, 33 пробы не соответствуют ГОСТам и техническому регламенту Таможенного союза. Например, специалисты нашли образцы мяса птицы и полуфабрикатов, не соответствующие требованиям по содержанию фосфора, массовой доли белка, жира. В 6 из 15 образцов сливочного масла и сгущенного молока не соответствующее нормам содержание растительных жиров. В 18 образцах колбасных изделий обнаружили белок птицы и сои, которые не были заявлены производителями в составе продукта.


«О результатах экспертиз известили образовательные организации. В настоящее время учреждениями ведётся претензионная работа с поставщиками, в том числе по возврату затраченных средств на проведение экспертизы», — уточнила Юлия Зуева. 


В конце прошлого года власти предлагали повысить плату за питание в детских садах — Роспотребнадзор заявил, что в последние три года в рационе дефицит мяса, молока, сыра, овощей, фруктов, а также сока и зелени

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