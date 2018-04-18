Путин назначил новосибирца главой кемеровского арбитража

Константин Кощеев будет возглавлять арбитражный суд Кемеровской области 6 лет
Константин Кощеев будет возглавлять арбитражный суд Кемеровской области 6 лет

Бывший заместитель председателя арбитражного суда Новосибирской области Константин Кощеев возглавил арбитражный суд Кемеровской области.


Указ о назначении президент России Владимир Путин подписал 3 апреля.


«Да, так и есть. Приказ президента № 138 был от третьего числа», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе арбитражного суда Новосибирской области.


По информации официального сайта арбитражного суда Кемеровской области, Константин Кощеев приступил к работе 17 апреля. Новосибирец будет возглавлять арбитражный суд Кемеровской области на протяжении шести лет. 


Справка: Константину Кощееву 47 лет. Он окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». В мае прошлого года ему присвоили четвёртый квалификационный класс. 


Новосибирцы нередко занимают руководящие должности: в ноябре прошлого года уроженец Новосибирска Сергей Суровикин стал командующим Воздушно-космическими силами России.

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