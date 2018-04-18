Новосибирские полицейские разыскали пропавшую девочку в красной шапочке

Подростка нашли полицейские
Подростка нашли полицейские

В Новосибирске благополучно завершились поиски 14-летней Екатерины Москалец, которая 13 апреля сбежала от матери по пути домой.


О том, что девочка нашлась живой, корреспонденту НГС сообщили в поисковм отряде «Лиза Алерт».


«Её задержали полицейские. Мать подтвердила, что она жива и с ней всё в порядке», — прокомментировал корреспонденту НГС руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


Как ранее рассказывали волонтёры, Екатерина Москалец пропала по пути домой в Ленинском районе Новосибирска, а также, что подросток уже неоднократно сбегала из дома.

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