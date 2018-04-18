Пропавшая 13-летняя школьница нашлась живой через четыре дня после исчезновения
В Новосибирске благополучно завершились поиски 13-летней Лилии Селезневой, которая пропала на прошлой неделе.
О том, что девочка нашлась живой, корреспонденту НГС сообщили в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск».
«Сама вернулась», — прокомментировали волонтёры, добавив, что в интересах школьницы не разглашают, где она была всё это время.
Как ранее рассказывали в «ДоброСпасе», Лилия Селезнёва пропала днём 14 апреля. Девочка ушла в школу из дома по улице Дуси Ковальчук, и до сегодняшнего дня о её местонахождении ничего не было известно.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой