Пропавшая 13-летняя школьница нашлась живой через четыре дня после исчезновения

Где всё это время была пропавшая девочка, волонтёры не разглашают
Где всё это время была пропавшая девочка, волонтёры не разглашают

В Новосибирске благополучно завершились поиски 13-летней Лилии Селезневой, которая пропала на прошлой неделе.


О том, что девочка нашлась живой, корреспонденту НГС сообщили в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск».


«Сама вернулась», — прокомментировали волонтёры, добавив, что в интересах школьницы не разглашают, где она была всё это время.


Как ранее рассказывали в «ДоброСпасе», Лилия Селезнёва пропала днём 14 апреля. Девочка ушла в школу из дома по улице Дуси Ковальчук, и до сегодняшнего дня о её местонахождении ничего не было известно.

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