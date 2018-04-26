Сибирячка потеряла скидку на ОСАГО после свадьбы и смены фамилии

После смены фамилии стоимость страховки у Ольги Бушменковой выросла на 10 тысяч рублей

Жительница Новосибирска Ольга Бушменкова сменила фамилию после свадьбы — получив новые водительские права, женщина обратилась за полисом ОСАГО в компанию «Альфастрахование», но агент предложила ей оформить полис за полную стоимость как водителю без стажа.







Бушменкова рассказала корреспонденту НГС, что водит уже семь лет, в том числе последние пять лет — без единой аварии. За счёт этого стоимость её страхового полиса снижалась. Но страховая компания не смогла учесть её стаж при предоставлении новых документов, утверждает женщина.





«Когда я получала новые права [в ГИБДД], там указали, что у меня есть предыдущее водительское удостоверение. Страховка была действующей, когда полис закончился, я попробовала продлить онлайн — мне выдавало сумму 17 тысяч рублей. Я понять не могла, что происходит, и обратилась в страховую компанию "Альфастрахование". Страховой агент сказал, что КБМ (коэффициент бонус-малус. — Д.Я.) у меня сейчас нулевой. Показала старые права, сказала, что страхуюсь в их компании все 7 лет, что сумма на мой автомобиль обычно в районе 7–8 тысяч рублей. Мне сказали, что это частая проблема при смене фамилии. Единственный возможный вариант — застраховать по полной стоимости, потом прийти в головной офис компании, тогда они восстановят КБМ и вернут переплаченные деньги. Я приехала в офис на Орджоникидзе, там очередь не менее 20 человек — я эту идею забросила», — рассказала Ольга Бушменкова.





За комментарием корреспондент НГС обратилась в «Альфастрахование» ещё 18 апреля, однако за неделю пресс-служба компании не предоставила ответа.





Весной в МВД заявили, что в 2017 году количество штрафов за езду без полиса увеличилось на 40%, до 2,8 миллиона штук, — водители массово отказались от полисов ОСАГО.