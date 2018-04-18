«Рвали на куски»: разъяренные псы напали на двух школьниц

Агрессивных собак поймать пока не удалось

В посёлке Кудряши две большие собаки напали на детей: одна из девочек оказалась в больнице. Первой пострадала 9-летняя Ева Непеина — псы кинулись к ней на улице, но девочка смогла убежать. Через несколько минут собаки набросились на 7-летнюю Ладу Ткалину — ребёнка от разъяренных псов отбил сосед, который услышал крики.





По словам родителей пострадавших девочек, в тот день Ева и Лада договорились вместе покататься на роликах по посёлку. «Ева пошла сначала до соседей, забрать платье концертное, — рассказала корреспонденту НГС мама ребёнка Юлия Непеина. — Обула ролики, пошла к соседям, платье забрала, повезла его домой. По дороге на неё напали две собаки. Она ехала, собаки сначала рядом спокойно шли. И вдруг дочка почувствовала, что они её укусили за одну ногу. Она напугалась, поехала быстрее. В процессе упала, платье бросила. Когда упала, подбежала вторая собака». По словам Непеиной, девочка смогла вырваться и забежать за ограду своего дома. Юлия сразу же промыла раны и вызвала скорую помощь.





Буквально через две минуты к дому, где напали на Еву, подъехала 7-летняя Лада встретить подругу. «Она не знала, что там произошло, — объясняет мама Лады Наталья Ткалина. — Она увидела, что на неё несутся... Она от них убегала, они её догнали и начали грызть. Пока сосед не вышел, не остановил. Они бы загрызли до конца».





Сосед, спасший девочку, Станислав Шмаль рассказал корреспонденту НГС, что вышел на улицу, потому что услышал «душераздирающие крики». «Надел тапочки и выбежал, — вспоминает Станислав. — И увидел возле ограды девочка была на коленях, лицо вниз. Две собаки на ней прыгали. Я собак отпугнул, взял девочку на руки и понёс домой. Девочку знаю, знаю где живут, знаю маму. Осмотрел девочку маленько на месте и унёс домой, маме её передал».





По словам Натальи Ткалиной, врачи насчитали на теле Лады больше тридцати ран.





«Она прикрывала лицо руками, поэтому у неё вся спина повреждена, — объяснила женщина. — Голова цела по чистой случайности. И руки до локтя тоже все искусаны. Сейчас вот ребёнку бинты сняли, швы обрабатывают. Всё зашивать пришлось, там по телу были оторванные куски. Хорошо, что собаки не задели жизненно важные органы. Синяков очень много. Где нет синяков, там порезы или укусы».





На теле у 7-летней девочки больше тридцати ран





Лада сейчас вместе с мамой находится в детской клинической больнице, Ева пострадала намного меньше и уже находится дома.





«Администрация вчера мне звонила, там сказали, что не могут найти ни самих собак, ни их хозяев, — негодует Наталья Ткалина. — Мы не знаем, чьи это собаки и почему они настолько озлобленные. Две собаки огромного роста. Знаю, что в тот же день, вечером, они напали ещё и на мужчину. Но он успел в калитку убежать, спрятался, сообразил. Это взрослый, у меня-то ребёнок маленький, она упала, и всё. Думала, что быстро закончится это».







Получить комментарий у главы администрации Кудряшовского сельсовета Натальи Дорофеевой корреспонденту НГС не удалось.





В прошлом году похожий случай произошёл в центре Новосибирска — на женщину и её шестилетнюю дочь набросилась большая собака — ребёнок попал в больницу.