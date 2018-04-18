В НГУ начнут готовить магистров по видеоиграм

Магистерская программа будет длиться два года

В Новосибирском государственном университете объявили о старте новой магистерской программы Game Development («Разработка и дизайн видеоигр») — студентов будут учить создавать видеоигры.







По информации пресс-службы университета, студентам предстоит не только продумывать идеи, но и воплощать их, а также продвигать на рынок. Основной частью обучения станет изучение игрового медиабизнеса, управление проектами, продюсирование и дизайн видеоигр. Срок обучения по программе составит два года.





«Программа по гейм-девелопменту — это не только новая тема, это ещё и новый формат магистратуры, цель которой — сформировать в процессе обучения проектные команды из гуманитариев и программистов и позволить студентам получить реальные практические навыки создания игрового стартапа с нуля», — цитирует пресс-служба НГУ проректора по программам развития Алексея Окунева.





Новая магистерская программа рассчитана на специалистов с высшим образованием по гуманитарным направлениям или обладателей диплома бакалавра в области математики и информационных технологий. На итоговой аттестации студентам предстоит защита диссертации и своего творческого проекта.





Прошлым летом два 18-летних подростка из Новосибирска заняли второе место среди выпускников программы «IT ШКОЛА Samsung» — они разработали игру для очков виртуальной реальности.

