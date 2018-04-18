В НГУ начнут готовить магистров по видеоиграм
В Новосибирском государственном университете объявили о старте новой магистерской программы Game Development («Разработка и дизайн видеоигр») — студентов будут учить создавать видеоигры.
По информации пресс-службы университета, студентам предстоит не только продумывать идеи, но и воплощать их, а также продвигать на рынок. Основной частью обучения станет изучение игрового медиабизнеса, управление проектами, продюсирование и дизайн видеоигр. Срок обучения по программе составит два года.
«Программа по гейм-девелопменту — это не только новая тема, это ещё и новый формат магистратуры, цель которой — сформировать в процессе обучения проектные команды из гуманитариев и программистов и позволить студентам получить реальные практические навыки создания игрового стартапа с нуля», — цитирует пресс-служба НГУ проректора по программам развития Алексея Окунева.
Новая магистерская программа рассчитана на специалистов с высшим образованием по гуманитарным направлениям или обладателей диплома бакалавра в области математики и информационных технологий. На итоговой аттестации студентам предстоит защита диссертации и своего творческого проекта.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова