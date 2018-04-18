Около «Сибирского Молла» перекрыли парковку — ставят огромный шатёр

Цирковые представления будут проходить на парковке перед «Сибирским Моллом»
Цирковые представления будут проходить на парковке перед «Сибирским Моллом»

Около торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл» в Октябрьском районе Новосибирска перекрыли часть парковки со стороны улицы Красина: там устанавливают цирковой шатёр.


Судя по надписям на бортах машин, на парковке развернётся барнаульский цирк шапито Демидовых. Дата первого представления, указанная на афишах, — 21 апреля. Эту же дату начала работы цирка корреспонденту НГС подтвердили и в администрации торгово-развлекательного центра.


По предварительным данным, шапито пробудет на гастролях в Новосибирске вплоть до середины следующего месяца. «Мы здесь ориентировочно до 20 мая», — рассказали по телефону цирка, куда корреспондент НГС позвонила как житель города.


В администрации «Сибирского Молла» уточнили, что пока есть договорённость о том, что цирк будет работать возле торгово-развлекательного центра до 14 мая, но, возможно, задержится и подольше.


Цирк Демидовых приезжает на гастроли в Новосибирск уже не в первый раз. В 2016 году администрацию цирка даже оштрафовали за то, что она освещала ночное небо над городом лазерными установками и прожекторами. В транспортной прокуратуре поясняли, что лазеры могут ослепить пилотов пролетающих самолётов


Первое представление намечено на ближайшую субботу
Первое представление намечено на ближайшую субботу


Цены на билеты начинаются от 700 рублей
Цены на билеты начинаются от 700 рублей


Цирк Демидовых приезжает на гастроли в Новосибирск уже не в первый раз
Цирк Демидовых приезжает на гастроли в Новосибирск уже не в первый раз


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