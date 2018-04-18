В России: школьник напал с ножом на одноклассников и поджёг школу в Башкирии

Нападение произошло в башкирском Стерлитамаке утром 18 апреля 
Нападение произошло в башкирском Стерлитамаке утром 18 апреля 

Утром 18 апреля в одну из школ в башкирском Стерлитамаке забежал подросток с ножом и напал на девушку. Вскоре после этого из окон здания повалил дым.


В результате инцидента пострадали две ученицы, учительница информатики и сам нападавший. Их госпитализировали. Портал Ufa1.ru ведёт онлайн-репортаж с места событий.


Это далеко не первый случай нападения учеников школ на сверстников и учителей. 15 января двое подростков устроили резню в одной из школ Перми. Тогда пострадали несколько четвероклассников и их классный руководитель.


19 января в Улан-Удэ ученик 9-го класса с топором напал на учеников 7-го класса одной из школ и поджёг кабинет. Было госпитализировано семь человек, в том числе и виновник происшествия.


21 марта в Шадринске Курганской области школьница открыла стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета. В результате семь учеников получили ушибы и ссадины.


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