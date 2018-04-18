В новосибирском метро появился поезд с красивыми фотографиями из далёких уголков Сибири

В новосибирском метро на линию вышел поезд-галерея с красивыми фотографиями Сибири — очередная выставка посвящена журналу «Неизвестная Сибирь».





Поезд-галерея с фотографиями Сибири вышел на линию 18 апреля

«Поскольку наш журнал существует 10 лет, у нас огромный объём информации и огромный объём фотоматериалов. Мы уделяли внимание фотографиям, которые не имеют отношения к мегаполису. Я считаю, что мы глубоко заблуждаемся, что живём в Сибири. Географически — да, а с точки зрения мегаполисов наш мегаполис мало чем отличается от Свердловска (Екатеринбурга. — А.Б.), Владивостока, Москвы и так далее. Поэтому мы хотели показать Сибирь с самых неожиданных сторон, чтобы люди просто видели, где они живут», — рассказал на презентации поезда главный редактор журнала Игорь Севергин.







На выставке представлены работы 30 фотографов





Журналу «Неизвестная Сибирь» уже 10 лет. В поезде-галерее «Неизвестная Сибирь», во всех четырёх вагонах, представлены работы 30 фотографов из Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Улан-Удэ, Москвы, Липецка и других городов.







Журналу «Неизвестная Сибирь» — 10 лет





Пассажиры также могут узнать любопытные факты о Сибири, о которых написано на стенах поезда. Например, про то, что в некоторых районах Сибири снег может лежать 11 месяцев в году, а самые большие хлопья снега выпадали зимой 1971 года.







Интересные факты о Сибири на дверях поезда





Проект создан при поддержке фонда президентских грантов мэрии Новосибирска и новосибирского метрополитена.







На стенах вагонов разместили пейзажи, снятые в разных уголках Сибири





«Сегодня в Новосибирске появился очень интересный, можно сказать, уникальный новый арт-объект, который вмещает в себя и передвижной музей, и передвижной журнал, интернет-портал», — рассказал на открытии заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.





В вагонах есть QR-коды, по которым можно зайти на страницы журнала





«Когда войдёте, вы можете увидеть там QR-коды, по которым вы можете зайти на страницы журнала и увидеть там ещё больше информации по такой близкой и такой неизвестной нам Сибири», — добавил Евгений Сазонов.







Первые пассажиры увидели поезд 18 апреля





Ещё один новый поезд в новосибирском метрополитене запустили вчера — вагон показывает историю и современную жизнь новосибирской службы крови.