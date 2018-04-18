В новосибирском метро появился поезд с красивыми фотографиями из далёких уголков Сибири
В новосибирском метро на линию вышел поезд-галерея с красивыми фотографиями Сибири — очередная выставка посвящена журналу «Неизвестная Сибирь».
«Поскольку наш журнал существует 10 лет, у нас огромный объём информации и огромный объём фотоматериалов. Мы уделяли внимание фотографиям, которые не имеют отношения к мегаполису. Я считаю, что мы глубоко заблуждаемся, что живём в Сибири. Географически — да, а с точки зрения мегаполисов наш мегаполис мало чем отличается от Свердловска (Екатеринбурга. — А.Б.), Владивостока, Москвы и так далее. Поэтому мы хотели показать Сибирь с самых неожиданных сторон, чтобы люди просто видели, где они живут», — рассказал на презентации поезда главный редактор журнала Игорь Севергин.
Журналу «Неизвестная Сибирь» уже 10 лет. В поезде-галерее «Неизвестная Сибирь», во всех четырёх вагонах, представлены работы 30 фотографов из Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Улан-Удэ, Москвы, Липецка и других городов.
Пассажиры также могут узнать любопытные факты о Сибири, о которых написано на стенах поезда. Например, про то, что в некоторых районах Сибири снег может лежать 11 месяцев в году, а самые большие хлопья снега выпадали зимой 1971 года.
Проект создан при поддержке фонда президентских грантов мэрии Новосибирска и новосибирского метрополитена.
«Сегодня в Новосибирске появился очень интересный, можно сказать, уникальный новый арт-объект, который вмещает в себя и передвижной музей, и передвижной журнал, интернет-портал», — рассказал на открытии заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.
«Когда войдёте, вы можете увидеть там QR-коды, по которым вы можете зайти на страницы журнала и увидеть там ещё больше информации по такой близкой и такой неизвестной нам Сибири», — добавил Евгений Сазонов.
Ещё один новый поезд в новосибирском метрополитене запустили вчера — вагон показывает историю и современную жизнь новосибирской службы крови.
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова (1–5, 7), автора (6)