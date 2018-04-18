По барам и магазинам: аналитики рассказали, куда новосибирцы ездят на такси чаще всего

Самым популярным пунктом назначения у пассажиров такси оказался аэропорт Толмачёво

Аналитики сервиса Яндекс.Такси изучили данные о заказах в Новосибирске и выяснили, куда горожане чаще всего просят их отвезти.







Как показало исследование, в 2017 году пассажиры чаще всего ездили на такси в аэропорт Толмачёво. На втором месте по популярности оказался главный железнодорожный вокзал, на третьем — ТРЦ «Аура». Далее следуют ТРЦ «Галерея», бары и кафе на пересечении Ленина — Советской и Красного проспекта — Коммунистической, автовокзал, торговые центры «МЕГА», «Сибирский Молл» и «Восток», сообщили в пресс-службе Яндекс.Такси.







Также авторы исследования вычислили, в какие отели, вузы и офисные центры чаще всего ездят горожане.







«По получившимся топам можно набросать портрет пользователя Яндекс.Такси в Новосибирске. Если он работает, то в "Гнесинке" (бизнес-центр на улице Гнесиных. — О.Х.), если ещё учится, то в НГУ. За покупками ездит в "Ауру", выпить и поесть — на пересечение улиц Ленина и Советской. Ещё он часто берёт машину до аэропорта — то ли сам много летает, то ли встречает кого-то и провожает в "Даблтри Хилтон"», — рассказали авторы исследования.











В дополнение аналитики составили список мест, куда горожане в 2017 году стали на такси ездить заметно чаще, чем в 2016-м. Среди транспортных узлов — это железнодорожная станция Сеятель, среди торговых центров — «Версаль», среди заведений общепита — ресторанный комплекс «Вкусный центр», среди вузов — НГУ, а среди офисных зданий — бизнес-центр «Гнесинка».







«Среди мест, в которые часто ездят на такси, есть и такие, которые не попадают ни в одну из выбранных категорий. Например, аквапарк "Аквамир", Технопарк и кинотеатр "Победа"», — добавили в Яндекс.Такси.







По данным справочника 2ГИС, всего в Новосибирске работает больше полутора сотен служб заказа такси, в том числе Uber, Gett, «Гранд Авто», «Лидер», «Максим», а недавно в городе появился ещё и первый полноценный каршеринг — теперь прокатную машину можно оставить практически в любой части города, а не только в центре и строго отведённых местах.